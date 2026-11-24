정부가 가상자산거래소 대주주 지분 소유 한도를 원칙적으로 20%로 제한하는 방안을 추진한다. 원화 스테이블코인 발행 주체는 은행이 과반 지분을 보유한 컨소시엄으로 규정하되 핀테크·기술기업의 최대주주 참여를 허용하기로 했다.

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금융위원회는 24일 이억원 위원장 주재로 가상자산위원회를 열고 ‘디지털자산업의 혁신과 이용자 보호에 관한 법률’(디지털자산기본법) 제정안을 공개했다. 디지털자산기본법은 2024년 7월 시행된 가상자산이용자보호법에 이은 ‘가상자산 2단계 입법’으로 불린다.



우선 금융위는 ‘가상자산’이라는 법적 용어를 ‘디지털자산’으로 변경한다. 정의도 기존 ‘경제적 가치를 지닌 전자적 증표’에서 ‘분산원장을 이용해 전자적으로 이전·저장될 수 있는 가치 또는 권리의 전자적 증표’로 구체화했다.



가상자산거래소는 ‘디지털자산플랫폼운영자’로 규정됐다. 쟁점이던 거래소 대주주 지분 제한은 자본시장 대체거래소(ATS)에 준하는 20%를 적용했다. 다만 금융위의 승인을 받으면 최대 34%까지 소유할 수 있도록 허용한다. 이를 위반하는 초과 소유분에 대해서는 의결권을 행사할 수 없다. 기존 거래소는 이행기간 등을 감안해 3년간 적용이 유예되며, 중소형 거래소는 투자유치 필요성 등을 고려해 추가로 3년 범위에서 유예기간이 연장될 수 있다.



원화 스테이블코인 발행과 관련한 규율도 법안에 담겼다. ‘디지털지급토큰’으로 규정된 스테이블코인 발행자는 금융위 인가를 받아야 하며, 50억원 이상의 자기자본 등 요건을 갖춰야 한다. 도입 초기 발행 주체는 안정성과 금융시스템에 미치는 영향 등을 감안해 은행이 과반 지분을 가진 컨소시엄부터 허용하기로 했다. 다만 핀테크·기술기업도 최대주주로 참여할 수 있는 길을 열어뒀다.



충분한 정보 공시를 전제로 국내 디지털자산 발행·판매(ICO)가 허용된다. 금융위는 2017년부터 ICO를 금지해왔다. 디지털자산을 취득권유(판매)하려는 발행인이나 발행 주선 매매·중개업자는 취득권유 전 ‘디지털자산백서’를 작성해 금융위에 신고해야 한다. 백서는 ‘증권신고서’와 유사하게 취득권유자, 자금 사용처, 발행량, 프로젝트, 리스크 등을 기재해야 한다.



이용자 보호 방안도 강화된다. 디지털자산업자에게 설명의무, 부당권유 금지, 약관·광고규제 등이 적용되고 이용자 재산 상시점검 및 외부기관(회계법인)의 주기적 회계감사 등이 의무화된다. 금융사 수준의 안전성 확보 의무도 부과된다. 해킹·전산장애 등 사고 발생 시 이용자에 대해 무과실 손해배상책임을 지며, 금융위는 전산 안전성 의무를 위반해 사고가 발생할 경우 징벌적 과징금(최대 매출액의 10%)을 부과할 수 있도록 했다.

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