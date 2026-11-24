지난해 4가구 중 1가구는 월세에 거주하는 것으로 나타났다. 전세보증금 사기 우려로 월세로 옮긴 인구가 늘어난 데다 1인 가구가 급증하면서다. 전체 가구에서 월세가 차지하는 비중은 역대 최고치를 기록했다. 결혼 적령기인 미혼 30대 3명 중 2명은 결혼을 희망했다. 하지만 경제적 여건 등으로 혼인 시기를 미루는 흐름이 이어지면서 30대 중 미혼 비중은 절반을 넘어선 것으로 조사됐다.

서울 시내의 한 부동산 상가에 비친 아파트 모습. 뉴스1

24일 국가데이터처가 발표한 ‘2025 인구주택총조사 결과’에 따르면 지난해 전체 가구(2249만5000가구) 중 ‘자가’에 거주하는 가구는 1281만6000가구로 57.0%를 차지했다. 자가에 거주하는 가구는 5년 전과 비교해 6.9%(82만7000가구) 늘었다.



‘보증금 있는 월세’는 542만6000가구로 전체 가구의 24.1%를 차지했다. 2000년(10.7%)과 비교하면 두 배 넘게 높아졌다. ‘보증금 없는 월세’(1.9%)까지 포함하면 전체 가구의 4분의 1은 월세에 거주하고 있는 셈이다. 지난해 월세 가구 비중은 현재와 같은 기준으로 통계가 작성되기 시작한 1980년 이후 가장 높았다. 반면 전세는 299만8000가구로 5년 전보다 7.8%(25만4000가구) 줄었다. 이에 전체 가구에서 전세가 차지하는 비중은 2.2%포인트 낮아진 13.3%로 집계돼 관련 통계 작성 이래 가장 낮았다.



경은숙 데이터처 인구총조사과장은 “전통적으로 전세 비중이 높았는데, 2015년부터 월세 비중이 높아졌다”며 “전세보증금 부담이 커지는 가운데 전세보증금 사기 우려가 커진 영향을 받았다. 월세 거주 비중이 높은 1인 가구가 최근 많이 증가하고 있는 점도 영향을 미친 것으로 보인다”고 설명했다.



지난해 1인 가구는 824만4000가구로 5년 전과 비교해 24.1%(160만1000가구) 급증했다. 이에 따라 전체 가구에서 1인 가구가 차지하는 비중도 4.9%포인트 높아진 36.6%로 집계됐다.



30대 미혼 3명 중 2명은 결혼 계획이나 의향이 있었다. 지난해 19세 이상 미혼인구 중 결혼 계획·의향이 있는 인구는 689만5000명(57.8%)으로 조사됐다. 이 중 30대의 64.5%(222만5000명)는 결혼을 희망했다.

하지만 결혼을 미루거나 법적 혼인을 하지 않는 사례가 늘어나면서 30대 미혼 비중은 53.1%로, 2000년(13.4%) 대비 4배 가까이 증가했다. 성별로 30대 남성 미혼 비중은 61.1%로 2000년(19.2%)의 3배를 웃돌았다. 30대 여성도 7.5%에서 44.3%로 높아졌다.



지난해 친구나 연인 같은 이들이 함께 사는 ‘비친족가구’는 36만1000가구로 5년 전보다 77.2%(15만7000가구) 늘었다. 이 중 ‘비혼동거가구’는 17만4000가구로 조사됐다. 이번 조사에서 처음으로 파악한 비혼동거가구는 혼인관계는 아니지만 애정을 가지고 가구를 형성해 함께 사는 동거관계를 말한다.



경 과장은 “혼인을 지연하는 사회적 현상이 여전히 지속되고 있다”면서 “최근 결혼이 필수가 아닌 것으로 인식하는 사회적 변화가 있는 것으로 판단한다”고 설명했다.



자녀 계획은 남성(39.8%)이 여성(30.9%)보다, 미혼(50.1%)이 기혼(18.7%)보다 높았다. 여성과 기혼자에서 자녀 계획이 낮게 나온 것이다. 15세 이상 기혼여성의 평균 출생아 수는 2.0명으로 2020년보다 0.1명 줄었다. 경 과장은 “현실에서는 출산과 결혼, 육아가 녹록지 않다는 현상을 반영하는 것으로 보인다”며 “지원정책이 이들을 대상으로 초점이 맞춰져야 한다는 점을 시사한다”고 말했다.

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