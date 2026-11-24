1년 후 집값이 상승하리라는 기대가 8개월 만에 최대폭으로 감소했다. 서울 일부 지역에서 주택 가격 상승세가 주춤한 것이 부동산 심리에 영향을 미친 것으로 보인다.



한국은행이 24일 발표한 ‘소비자동향조사’ 결과에 따르면 현재와 비교한 1년 후 집값 전망을 나타내는 11월 주택가격전망지수는 118로, 전월(124)보다 6포인트 하락했다. 이는 올해 5월(112) 이후 가장 낮은 수준이다. 감소 폭은 올해 3월 12포인트 하락 후 8개월 만에 최대다.

서울 송파구 서울스카이에서 바라본 서울지역 아파트 모습. 뉴시스

박용민 한은 경제심리조사팀장은 주택가격전망지수에 대해 “아직 장기평균 107보다는 높은 수준이지만 꽤 큰 폭으로 하락했는데, 강남·서초 등 서울 일부 지역에서 주택 가격이 하락하는 부분에 대한 인식이 있었다”며 “정부의 공급 대책이나 규제, 금리 상승 등 다양한 요인이 영향을 미쳤다”고 밝혔다.



소비자동향조사는 전국 2500가구를 대상으로 경제상황에 대한 인식과 향후 지출전망 등을 조사해 지수화한다. 주택가격전망지수의 경우 100보다 크면 집값이 상승할 것으로 응답한 가구수가 반대보다 많다는 뜻이다.



이달 소비자심리지수(CCSI)는 103.1로 전월(106.6)보다 2.3포인트 떨어져 두 달 연속 하락했다. 다만 4월(99.2) 이후 7개월 연속 100보다 높은 수준을 나타



. CCSI는 현재생활형편·생활형편전망·가계수입전망·소비지출전망·현재경기판단·향후경기전망 6개 지수를 이용해 산출한 지표다.



이달 연간 수출이 1조달러를 돌파했음에도 CCSI 6개 지수 중 현재경기판단(78)이 4포인트 떨어져 가장 큰 폭으로 하락했다. 박 팀장은 “대출금리 상승, 국내외 증시 조정 지속, 반도체 업황 불확실성 부각 등으로 부정적인 경기 판단이 늘어난 영향”이라고 전했다.

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