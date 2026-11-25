하나銀, 방산 수출망 생산적 금융 확대

하나은행은 다자간 업무협약을 체결하고 방산 수출 공급망 전반에 대한 생산적 금융 지원 확대에 나선다고 24일 밝혔다. 현대로템과 총 215억원(하나은행 185억원, 현대로템 30억원)을 한국무역보험공사에 공동 출연해 총 3020억원 규모의 생산적 금융을 공급한다. 지원 대상은 현대로템이 추천하는 협력기업으로 보증료 100% 지원, 대출금리 우대, 외국환 수수료 및 환율 우대 등 혜택을 제공한다.

국민銀, 기업형 퇴직연금 수수료 인하

KB국민은행은 오는 27일 기업형 퇴직연금(DB·표준형DC·기업형IRP) 수수료 체계를 개편한다고 24일 밝혔다. 표준형 DC는 적립금 50억원 미만 구간의 운용관리 수수료율을 기존 연 0.14~0.19%에서 연 0.10%로 일괄 인하한다. DB형은 평균잔액 300억원 이상 500억원 미만 구간의 운용관리수수료율을 기존 연 0.22%에서 연 0.15%로 낮춘다. 이와 함께 포용금융 실천을 위해 퇴직연금 수수료 할인 대상과 할인폭도 확대한다.

케뱅, 최고 3.89% 퇴직연금 상품 출시

케이뱅크가 최고 연 3.89%의 금리를 제공하는 확정급여형(DB) 퇴직연금 전용 정기예금 상품을 출시했다고 24일 밝혔다. 가입기간에 따라 1년 연 3.89%, 2년 연 3.70%, 3년 연 3.80%의 금리를 제공한다. 지방은행을 제외한 시중은행과 인터넷전문은행 가운데 가장 높은 수준이다. 상품 가입대상은 ‘근로자퇴직급여 보장법’에 따른 은행·증권사·보험사 등 퇴직연금 사업자다. 가입금액은 최소 1원부터 제한 없이 가능하다.

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