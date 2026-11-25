□ 수사 단어 ·무료하다(無聊)[없을 무, 애오라지/의지할 료] : 흥미 있는 일이 없어서 심심하고 지루함. ·무관심(無關心) : 어떤 것에 전혀 관심이(關心) 없음. ·무료(無料)[품값 료] : 요금이나 비용을 받지 아니함. (공짜) ·재료(材料) : 물건을 만드는 데 들어가는 바탕이나 거리. ·요금(料金) : 서비스나 시설을 이용한 대가로 내는 돈(품값).

□ 수사 보고서

탐정 여러분, "아, 오늘 너무 무료하다"라고 말할 때, 머릿속으로 '공짜'를 떠올렸다면 가짜 단서에 깜빡 속은 것입니다!

할 일 없이 뒹굴거리는 심심한 상태를 고발하는 '무료하다(無聊)'는 "마음 기댈 곳이 없어 지루하다!"는 뜻입니다.

뒤에 붙은 '료(聊)'자는 '마음의 의지나 보람'을 뜻합니다. 즉, 흥미나 보람이 쏙 빠져나가서(無) 지루한 감정 상태를 말하죠.

반면 우리가 지갑을 열지 않아도 되는 '무료(無料)'는 "품값이나 요금이 없다!"입니다.

그러니까 내야 할 돈(料)이 하나도 없다(無)는 뜻이 되어 우리가 흔히 말하는 '공짜'를 의미합니다.

□ 수사 확인

1. 다음 중 '무료하다'의 쓰임새로 올바르지 않은(틀린) 문장은?

① 기차를 타고 머나먼 시골집으로 내려가는 길은 너무 지루하고 무료했다.

② 이번 주말에는 스마트폰도 고장 나고 할 일도 없어서 온종일 무료하게 보냈다.

③ 오늘 새로 오픈한 떡볶이 가게에 갔더니, 개업 기념으로 음식을 무료하게 나누어 주었다.

④ 비가 와서 축구 시합이 취소되는 바람에, 동생은 집에서 무료한 시간을 보냈다.

2. 다음은 어린이 탐정단의 주말 일기 중 일부입니다. 빈칸에 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 써넣으세요.

<보기> : 무료하다, 무료, 무관심, 요금

“토요일 오후, TV도 고장 나고 스마트폰도 할 수 없어 우리 탐정단은 온종일 ( ① )한 시간을 보냈습니다. 심심함을 달래기 위해 동네 도서관으로 향했는데, 마침 오늘 모든 인형극 공연이 ( ② )라는 기쁜 소식이 들렸습니다! 원래 내야 했던 ( ③ ) 자리에 '0원'이 적혀 있는 것을 보니 심심했던 마음이 싹 사라졌습니다. 평소 책에 ( ④ )했던 친구들도 오늘만큼은 눈을 반짝이며 즐거운 주말을 완성했습니다.”

□ 수사 단서

무료하다의 유의어로는 지루하다, 따분하다, 적적하다, 심심하다 등이 있습니다.

유도 질문: "주말에 할 일이 하나도 없어서 침대 위에서 하품을 쩍쩍 하며 지루하게 보냈어. 내 주말은 무료인걸까, 무료한걸까?“

[정답]

1번: ③ (’무료로‘라고 써야 합니다.)

2번: ① 무료하다 ② 무료(無料) ③ 요금 ④ 무관심

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

※본문의 「한자어 탐정단」은 캐리에듀 러닝센터에서 다운로드 가능합니다. (PDF)

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