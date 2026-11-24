경찰이 무소속 김병기 의원의 비위 의혹 수사를 시작한 지 약 1년2개월 만에 사건을 공소청으로 넘겼다. 경찰은 김 의원의 13가지 의혹 중 6가지에 대해서만 혐의가 입증된다고 판단했다. 핵심 의혹인 ‘공천헌금’ 3000만원 수수 의혹에 대해선 1년 넘게 수사하고도 김 의원의 관여를 입증할 증거를 확보하지 못한 채 수사를 마무리해 ‘봐주기 수사’ 아니냐는 지적이 나온다. 수사가 장기간 늘어지며 경찰 수사심의위원회가 신속 수사를 여러번 권고한 까닭에 ‘늑장 수사’라는 비판도 있다.

김병기 무소속 의원. 뉴스1

서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 김 의원을 특정범죄가중처벌법상 뇌물, 뇌물수수, 업무방해 등 혐의로 24일 서울중앙지방공소청에 송치했다. 경찰은 김 의원의 13가지 의혹과 관련해 김 의원 포함 총 33명을 입건했는데, 이 중 18명을 공소청에 넘기고, 15명을 불송치했다.



경찰은 김 의원이 받은 13가지 의혹 중 6가지 의혹에 대해 혐의가 인정됐다고 판단했다.



대표적 의혹은 김 의원이 숭실대와 중소기업 ‘진우산전’, 빗썸에 특혜성 의정 활동을 약속하고 차남의 편입과 취업 등을 청탁한 혐의다. 경찰은 김 의원의 차남이 진우산전에 2022년 5월부터 약 2년8개월간 재직하며 받은 월급과 숭실대 등록금 일부 등을 김 의원이 받은 뇌물로 판단했는데, 가액이 3000만원 이상이라고 보고 특가법상 뇌물 혐의를 적용했다. 빗썸의 경우 임금과 별개로 ‘취업 기회’ 자체를 뇌물로 판단했다.



무소속 강선우 의원의 공천헌금 1억원 수수 의혹을 묵인해 공천관리위원회의 업무를 방해한 혐의도 있다. 국가정보원 선배였던 신라레저 고위 관계자에게 청탁받고 국정감사에서 유리한 질의를 한 후 대가성 후원금을 쪼개기 방식으로 수수한 혐의, 대한항공에서 160만원 상당의 호텔 숙박권을 받은 혐의도 인정된다고 봤다. 김 의원의 배우자가 동작구의회 업무추진비를 유용한 혐의, 쿠팡에 취업한 전직 보좌관에게 인사상 불이익을 주도록 개입했다는 혐의도 송치했다.

나머지 7가지 의혹에 대해선 불송치 결정했다. 특히 핵심 의혹 중 하나인 ‘공천헌금’ 의혹에선 김 의원만 송치 대상에서 빠졌다.



2020년 총선을 앞두고 전 동작구 의원들이 김 의원 배우자에게 총 3000만원을 건넸다가 돌려받은 정황은 확인했지만, 이 돈이 공천의 대가였는지, 김 의원이 수수 과정에 관여했는지 밝혀내지 못했다. 장기간 수사 끝에 돈이 오간 사실을 확인하고도 정작 김 의원과의 연결고리를 찾지 못한 것이다. 결국 김 의원을 제외한 채 공여자 측인 전 동작구 의원 2명과 이지희 전 동작구의회 부의장, 김 의원 배우자 이모씨만 정치자금법 위반 혐의로 송치했다.



김 의원이 배우자의 법인카드 유용 수사를 무마해 달라고 동작경찰서에 청탁했다는 의혹, 장남의 국정원 비밀누설 의혹 등도 증거불충분으로 판단해 불송치 처분했다. 2020년 총선 당시 동작구의원이 김 의원에게 집기류를 제공했다는 공직선거법 위반 혐의는 공소시효가 지나 불송치 결정했다.



경찰은 지난해 9월부터 김 의원을 둘러싼 각종 비위 의혹 수사를 시작했다. 서울경찰청 광역수사단은 지난해 12월 말 여러 경찰서에 흩어져 있던 김 의원 사건을 넘겨받아 본격 수사에 나섰다. 광수단은 올해 2월부터 10월까지 김 의원을 여덟 차례 불러 조사했다.

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