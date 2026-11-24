인공지능(AI) 부정행위 사태는 수년 전부터 학교 교실에 뇌관처럼 깔려 있던 AI발(發) 혼란이 드러난 것이라는 진단이 나온다. 교사들은 AI 활용이 교사 개인 역량에 맡겨져 있어 편차가 큰데 교육이나 지침이 소극적이었다고 평가한다.



24일 서울 강서구 마포고 컴퓨터실에서는 남학생 21명이 컴퓨터 앞에서 연신 손가락을 움직이고 있었다. 김도현(17)군의 손가락 마디마다 좌푯값이 부여된 코딩에 따라 AI 프로그램에 연결된 작은 로봇도 함께 움직였다. 김군이 손가락을 펼치면 로봇이 빠르게 움직이고 손가락을 모으면 속도가 느려졌다. 흡사 대학 로봇 동아리의 모습 같지만 AI 중점학교인 마포고 수업이다.

23일 서울 강서구 마포고 컴퓨터실에서 김도현(17)군이 인공지능(AI)에 연동된 카메라에 손가락을 비춰 보고 있다. AI 중점학교인 마포고에서는 재학생의 3분의 1이 ‘인공지능과 피지컬 컴퓨팅’ 수업을 이수한다. 소진영 기자

마포고에서는 매년 70여명의 학생이 AI 기술을 활용해 컴퓨터가 처리한 정보를 모터나 화면, 스피커 등 장치로 물리적인 결과를 출력하는 기술인 ‘피지컬 컴퓨팅’ 수업을 듣는다. 의대를 진학하고 싶다는 김군은 “AI 중점학교라서 마포고를 선택한 것도 있다”며 “요즘 AI나 컴퓨터 활용 기술이 주목을 받고 있지 않나”라고 말했다.



마포고는 3월 AI 중점학교로 지정됐다. 교육부는 전국 1141개 학교를 중점학교로 지정해 초등은 68시간 이상, 중등은 102시간 이상으로 AI·정보 교과 시수를 확대 운영하도록 한다. 고등의 경우 3년간 매 학기 AI·정보 과목을 듣도록 한다.



◆“AI 논의, 뒤섞여 답보 상태”



AI 시대에 맞춰 교육과 평가를 재설계해야 한다는 목소리가 크지만 현장에서 AI 접목은 일부 학교에서나 가능한 실정이다.



5년 전부터 AI를 수업에 활용하고 있다는 마포고 기술 교사 서성원(48)씨는 “AI 발전 속도가 너무 빨라서 적용은커녕 적응부터 어려운 상황”이라고 말했다. 서씨는 “교육 현장에서 AI 관련 용어의 혼재도 문제”라며 “‘AI 자체에 대한 이해’, ‘학습 도구로서 AI’, ‘교육 행정 도구로서 AI’가 각각 다른데 논의가 섞여 있다”고 지적했다. 현재 교육부가 AI 중점학교로 집중하는 기술교과목 수업 강화는 AI 기술에 대한 이해와 활용에 집중돼 있다.



교사들은 AI에 대한 권장과 제한 지침이 섞여 있는데, 명확한 가이드라인이 없어 혼란이 지속하고 있다고 토로한다.

23일 서울 강서구 마포고 컴퓨터실에서 기술교사 서성원(48)씨가 고2 학생들을 대상으로 코딩으로 손가락 마디에 좌표값을 매겨 움직임에 따라 로봇을 제어하는 기술을 설명하고 있다. 소진영 기자

서씨는 “각 과목의 학습이나 평가 과정에서 AI 활용이 어떻게 이뤄질 수 있는지, 권장할지 제한할지에 대한 내용은 선생님들이 교육 현장에서 결정해야 한다”며 “문제는 AI를 써본 선생님들이 많지 않다는 것”이라고 했다. 한국정보교사연합회 부회장으로 교육과정개발, 현장 의견 수렴 등을 진행한다는 서씨는 “교육부의 AI 관련 연수가 있지만 이미 행정 업무가 많고 관심 있는 교사들만 듣는다”고 강조했다.



AI를 활용한 수행평가나 지필고사 역시 교사들의 역량과 의지에 맡겨져 있다. 서울시교육청의 ‘2026학년도 성적관리 시행지침’은 150여쪽에 달하지만 AI 관련 내용은 1장뿐이었다.



내용은 수업 평가에 AI를 보조적으로 활용할 수 있지만 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 해야 한다는 것이다. 지침은 ‘수행평가 중 AI 활용 가능 여부를 명확히 구분하고 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정해 관련 유의사항을 학생과 학부모에게 사전 안내해야 한다’고만 규정한다.



5년 차 중학교 영어교사 이모(34)씨는 “AI를 활용해 어떻게 평가하는 게 공정한지에 대한 판단기준이 없다”며 “AI 관련 역량 강화 연수를 10회 이상 들었을 정도로 관심이 많은데, 이를 제대로 이해하고 이수하는 경우는 손에 꼽는 것 같다”고 했다. 현재 교육부가 집중하고 있는 AI 활용 선도교사 양성 교육의 질도 높아져야 한다는 평가다. 이씨는 “이론교육이 너무 길어서 다른 연수와 중복되고, 실질적인 도움보다는 연수를 위한 연수 같다고 느꼈다”고 말했다.



◆“최소한 활용 가이드라인 필요”



AI를 적극적으로 이용하는 교사들의 경우엔 행정, 수업에서 활용하고 있었다. 특히 학생에 대한 교육적 효과보다 교사의 행정 부담 절감에 미치는 효과가 더 긍정적으로 평가됐다.



한국교육과정평가원이 9월 공개한 초·중등 교사 1659명을 대상 조사 결과에서도 생성형 AI가 학생에게 긍정적인 교육 효과를 준다는 응답은 64.2%였고, 교사의 수업 설계와 자료 준비 등에 미치는 효과에 대한 긍정 응답은 81.2%였다. 교직 경력이 짧을수록 AI의 교육적 가치에 대한 인식 점수가 높았다. 경력 10년 미만이 5점 만점에 2.96점으로 가장 높았고, 20년 이상은 2.65점으로 가장 낮았다.



현장 목소리도 이 같은 실태조사를 뒷받침한다. 4년 차 초등 상담교사 A씨는 “공문을 작성할 때 거의 매번 AI를 활용하고, 상담 수업의 자료나 활동지 등을 만들 때도 쓴다”고 했다. 10년 차 중등 사회교사인 B씨는 “생활기록부 작성에 유용하게 쓰고, 실제 AI를 활용해 생기부를 작성하는 연수도 많다”고 말했다.

문제는 과목별 활용방안이 천차만별이라는 점이다.



25년 차 중등 역사교사인 C씨는 본인 과목에서는 활용을 안 하지만, 과학 과목의 경우 개념을 시각화하는 도구로 쓰는 것을 봤다고 설명했다. 이 외에도 국어 교과에서는 논술문을 AI에게 평가시키거나 의견을 받아 개선하거나 과학 교과에서는 학습한 개념을 AI로 시각화한 후 AI의 오류를 잡아내는 방식으로 개념을 확실히 익히게 했다는 사례도 있었다. 이씨도 “학습 과정에서 능동적으로 학습할 수 있는 플랫폼이 많은데, 학생마다 유료 구독을 시킬 수 없고 스스로 사고할 능력을 키워야 한다는 점에서 어디까지 활용하게 할지 고민하고 있다”고 말했다.



교사들은 학생들이 AI를 썼는지 의심하는 순간도 늘고 있다고 증언한다. C씨는 “독후 활동인 독서록 쓰기에서 아이들이 쓸 수 없는 어휘를 발견하곤 한다”고 했고, B씨도 “독서록에서 AI로 쓴 것 같은 의심이 들어 다시 해오라고 한 적이 있다”고 전했다.



교사들이 가이드라인을 요구하는 것도 이 때문이다. C씨는 “아이들이 AI를 쓸 수 없게 하는 것은 시대에 맞지 않지만, 모든 과목에서 AI 활용을 반영해 평가하라든지, 아예 쓰지 말라든지 일률적으로 제한할 수는 없는 일이라고 본다”며 “현장에서 잘 판단해 활용할 수 있도록 지침이 있으면 좋겠다”고 밝혔다.

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