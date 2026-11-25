정부의 8·3 세제개편안 발표 이후 서울 아파트 매매 매물이 석 달여 만에 2만건 넘게 늘었다. 강남권에서 시작된 매물 증가세가 강북권으로 확산하고 있지만 집주인들이 집을 내놓는 이유는 다르다는 분석이 나온다. 강남권에서는 세금 부담을 줄이고 시세 차익을 실현하려는 움직임이, 강북권 일부 지역에서는 집값 회복을 계기로 매입 자금을 회수하려는 움직임이 나타나고 있다는 것이다.



24일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실(아파트실거래가)에 따르면 서울 아파트 매매 매물은 8만1932건으로 집계됐다. 정부가 세제개편안을 발표한 지난 8월3일(6만409건)과 비교하면 2만1523건(35.6%) 늘었다.

24일 서울 동대문구 답십리동의 공인중개사사무소에 전세 매물이 붙어 있다. 뉴스1

서울 아파트 매매 매물은 지난 5월 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 이후 6만건 안팎까지 줄었다가 8월 들어 다시 늘었다. 정부의 세제개편안에는 실거주 1주택자의 종합부동산세 부담을 낮추고 고가·비거주 주택 보유자와 다주택자의 세제 혜택을 줄이는 내용이 담겼다.



고가 아파트가 밀집한 서초구의 매매 매물은 지난 8월3일 7630건에서 이날 1만606건으로 39% 증가했다. 강북권에서는 이보다 높은 증가율을 보인 곳도 있다. 동대문구는 1729건에서 2555건으로 47.8%, 노원구는 3486건에서 4867건으로 39.6% 늘었다. 양천구(31.7%)와 강북구(30.9%)에서도 매물이 30% 넘게 증가했다.



이달 들어서는 강북권의 매물 증가세가 두드러졌다. 지난달 말 대비 이날 기준 매물 증가율은 중랑구가 11%로 가장 높았고 노원구(8%), 동작구(7.9%), 성북구(7.6%)가 뒤를 이었다.



강북권의 매물 증가 배경으로는 최근 집값 회복세가 꼽힌다. 2020∼2021년 집값 급등기에 아파트를 매입한 뒤 가격 하락을 겪었던 집주인들이 올해 들어 집값이 매입 당시 수준을 회복하자 매도에 나서고 있다는 것이다. 윤지해 부동산평론가는 “강남권은 집값이 과거 고점을 넘어서면서 세금 부담과 차익 실현 욕구가 함께 작용하고 있다”며 “노도강(노원·도봉·강북구)의 경우 수년간 집값이 매입 당시 수준을 밑돌았다는 점에서 강남권과 달리 원금 회복에 따른 매도 성격이 강하다”고 분석했다.



거래가 줄어든 것도 매물이 쌓이는 원인 중 하나다. 집을 팔려는 집주인은 늘고 있지만 금리 부담과 집값 상승으로 매수자들이 선뜻 거래에 나서지 못하면서 매물 소화 속도는 더디다. 함영진 우리은행 부동산 리서치랩장은 “거래량 감소로 매물 회전율이 떨어진 가운데 계절적 비수기와 금리 상승, 세제개편안을 둘러싼 불확실성도 거래시장에 영향을 미치고 있다”며 “서울 외곽 지역도 지난해보다 집값이 많이 오른 만큼 매수자들이 받아들일 만한 가격이라고 보기 어렵다”고 했다.

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