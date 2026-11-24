도시의 교실을 벗어나 자연과 마을을 배움터 삼아 새로운 경험을 쌓는 전북유학이 학생과 가족들의 관심 속에 성장하고 있다. 농어촌 소규모 학교의 특색 있는 교육과정에 참여하고 지역사회와 함께 생활하는 방식이 호응을 얻으면서 2022년 27명으로 시작한 전북유학생은 올해 2학기 354명으로 늘었다. 전북교육청은 친인척과 함께 생활하며 부모의 고향에서 공부하는 유형을 새롭게 도입해 전북유학의 문을 넓히기로 했다.

24일 전북도교육청에 따르면 농어촌 학교의 교육적 가치를 알리고 학생과 가족이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 전북유학의 거주 유형과 학교별 교육 과정을 다양화한다.

전북 부안군 공소초등학교 전북유학생들이 학교 텃밭에서 캔 당근을 들어 보이고 있다. 전북도교육청 제공

2027학년도 전북유학의 가장 눈에 띄는 변화는 ‘고향유학형’의 신설이다. 부모의 고향에서 조부모 등 친인척과 함께 생활하며 학교에 다니는 방식으로, 기존 가족 체류형·홈스테이형·유학센터형에 더해 거주 유형이 4가지로 확대됐다. 가족이 함께 이주하기 어렵거나 부모의 고향에서 생활하기를 원하는 학생에게 새로운 선택지가 될 것으로 보인다.

전북유학의 매력은 학교마다 다른 교육과정에서도 찾을 수 있다. 군산 대야초는 댄스와 우쿨렐레, 난타 등 1인 1예술 활동에 주 1회 탁구수업과 여자탁구부를 더해 예술·체육 역량을 키운다. 임실 삼계초는 학생들이 기획과 제작 과정에 직접 참여하는 ‘우리가 만드는 영화’ 프로그램을 운영한다. 진안 진성중은 우주과학 독서캠프와 인공지능(AI) 메이커 실습, 자율융합 프로젝트 등을 통해 미래 역량을 기르는 교육과정을 마련했다.

전북 순창 풍산초등학교 학생들이 전북유학 교육 과정으로 운영하는 영화 제작에 참여하고 있다. 전북도교육청 제공

학생과 학부모는 이처럼 학교별 특색을 살펴보고 자녀의 관심과 적성에 맞는 곳을 선택할 수 있다. 내년도 운영 희망학교는 기존 운영학교 46곳과 신규 운영 희망학교 44곳 등 모두 90곳이다.

유학 비용 부담을 덜어주는 지원도 이뤄진다. 전북교육청은 가족 체류형을 기준으로 월 1인 30만원, 2인 40만원, 3인 이상 50만원을 최대 9년간 지원한다. 전북도와 시·군도 1인당 월 20만원을 최대 3년간 지원한다.

전북 임실 청웅초등학교가 전북유학 교육 과정으로 운영하는 계절스포츠에 참여한 학생들이 눈썰매장에서 기념 촬영하고 있다. 전북도교육청 제공

전북도교육청은 2027학년도 전북유학생을 26일부터 다음 달 2일까지 모집한다.

참여 대상은 2027학년도 초등교 1학년 입학 예정자와 초등교 2학년부터 중학교 3학년까지 학생 가운데 공고일 기준 전북 이외 지역에 6개월 이상 거주하거나 재학 중인 학생이다. 서울 지역 학생은 재학 학교를 거쳐 서울시교육청에 신청하고, 그 외 지역 학생은 전북교육청 담당자 이메일로 신청서를 제출하면 된다. 신청서는 전북유학 누리집 자료실에서 내려받을 수 있다.



천호성 전북도교육감은 “전북 농어촌 학교에는 자연과 마을을 배움의 공간으로 활용하는 특별한 교육적 가치가 있다”며 “고향유학형을 비롯해 학생과 가족의 다양한 여건에 맞는 거주 유형과 학교별 특색 교육과정을 통해 더 많은 학생이 전북에서 배우고 성장할 수 있도록 적극 지원할 계획”이라고 말했다.

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