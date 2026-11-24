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결혼하지 않고 연인과 함께 사는 ‘비혼 동거’ 가구가 전국 17만4000가구인 것으로 나타났다. 정부 통계가 이런 가구를 따로 센 것은 이번이 처음이다.

다만 함께 산 기간이 길다고 해서 법이 보호하는 ‘사실혼’이 되는 것은 아니다. 법원은 동거 기간이 아니라 결혼할 뜻과 부부로서 함께 사는 실체가 있는지를 따진다.

24일 국가데이터처에 따르면 ‘2025 인구주택총조사 표본조사 결과’에서 지난해 11월 1일 기준 비혼동거가구는 17만4000가구로 전체 일반가구(2249만5000가구)의 0.8%였다.

비혼동거가구는 친족 없이 가구주와 비혼 동거인, 그 밖에 함께 사는 사람으로 이뤄진 가구다. 국가데이터처는 비혼 동거를 ‘법률상 또는 사실상 혼인관계에 있지 않지만, 애정을 가지고 가구를 형성하여 함께 사는 동거 관계’로 정의했다.

비혼동거가구가 속한 비친족가구는 36만1000가구로 2020년보다 15만7000가구(77.2%) 늘었다. 전체 가구에서 차지하는 비중도 2015년 0.9%, 2020년 1.0%에서 지난해 1.6%로 커졌다.

◆ 같이 산 지 몇 년이면 사실혼? 정해진 기간은 없다

통계에서 사실혼 부부는 비혼 동거가 아니라 ‘배우자 있음’으로 분류된다. 이번 조사의 혼인상태 항목도 ‘배우자 있음’에 사실혼 관계를 포함했다. 혼인신고 없이 함께 산다는 점은 같아도 통계는 두 관계를 나눠 센다.

법에도 몇 년을 함께 살면 사실혼이 된다는 기준은 없다. 대법원은 지난 1998년 판결에서 “사실혼은 주관적으로는 혼인의 의사가 있고, 또 객관적으로는 사회통념상 가족질서의 면에서 부부공동생활을 인정할 만한 실체가 있는 경우에 성립한다”고 판시했다.

이 판례에 비춰 보면 결혼할 뜻 없이 연인으로 지내며 함께 살았다면 함께 산 기간이 길어도 사실혼으로 인정받기 어렵다.

◆ 결혼 미루는 30대…남성 미혼 처음 60% 넘어

이러한 가운데 결혼하지 않는 흐름도 뚜렷해졌다. 지난해 30∼39세 남성의 61.1%가 한 번도 결혼하지 않은 미혼이었다. 30대 남성 미혼율이 60%를 넘은 것은 이번이 처음이다.

30대 남성 미혼율은 2000년 19.2%에서 2010년 37.9%, 2020년 50.8%로 높아져 왔다.

다른 연령대 남성도 미혼율이 올랐다. 20대 남성 미혼율은 96.7%로 직전 조사인 2020년보다 1.2%포인트(p) 높아졌다. 40대는 27.7%로 4.1%p, 50대는 15.1%로 4.7%p 올랐다.

여성도 마찬가지다. 30대 여성 미혼율은 2020년 33.6%에서 지난해 44.3%로 10.7%p 올랐다. 남녀를 합친 30대 미혼율은 53.1%다. 40대 여성은 16.3%가 한 번도 결혼하지 않았다.

결혼하지 않는 이유로는 돈이 가장 많이 꼽혔다. 국가데이터처가 지난 18일 발표한 ‘2026년 사회조사 결과’에서 미혼 남성의 33.7%는 결혼하지 않는 이유로 ‘결혼자금이 부족해서’를, 14.0%는 ‘고용상태가 불안정해서’를 꼽았다.

두 응답을 합치면 47.7%로 미혼 남성의 절반에 가깝다.

미혼 여성도 결혼자금 부족(23.0%)을 가장 많이 꼽았지만 두 번째로 많은 답은 ‘결혼의 필요성을 느끼지 못해서’(20.1%)였다.

다만 결혼을 아예 접은 것은 아니다. 이번 총조사에서 19세 이상 미혼인구의 57.8%가 결혼할 계획이나 의향이 있다고 답했다.

연령별로는 19∼29세 69.1%, 30대 64.5%, 40대 40.1% 순으로 나타났다.

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