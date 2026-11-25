일본 성우 밴드 ‘로젤리아’의 보컬 아이바 아이나가 21일 경기 고양 킨텍스에서 열린 원더리벳 2026에서 열창하고 있다. 리벳 제공

지난 21일 경기 고양 킨텍스. 주말을 맞아 공연을 즐기러 온 인파로 킨텍스 홀이 북적였다. 공연장에서 들려오는 노랫말은 우리말도, 영어도 아닌 일본어였다.

이날 열린 공연은 J팝 페스티벌 ‘원더리벳 2026(WONDERLIVET 2026)’. 일본 밴드 ‘프레데릭’의 보컬 미하라 겐지가 히트곡 ‘오도루프’의 후렴구 “오돗테나이 요루오 시라나이(춤추지 않는 밤을 몰라)”를 외치자 홀을 가득 메운 팬들이 ‘떼창’을 펼쳤다.

‘원더리벳 2026’은 지난 20일부터 22일까지 경기 고양 킨텍스에서 사흘간 열렸다. 라이브엔터테인먼트 브랜드리벳과 공연제작사 원더로크가 함께 주최하는 ‘원더리벳’은 올해로 4회째를 맞은 J팝 페스티벌이다. 올해 행사엔 사흘간 한∙일 아티스트 42팀이 참가했고, 누적 관객 4만여명을 동원해 전년의 흥행을 이어갔다.

일본 밴드 ‘프레데릭’이 21일 경기 고양 킨텍스에서 열린 원더리벳 2026에 참가해 행사장에 가득 찬 팬들 앞에서 공연하고 있다. 리벳 제공

◆가깝다, 다양하다… 꺼지지 않는 J팝 수요

일본 아티스트의 내한 공연이 잇따르고 K팝 가수들이 일본 인기곡을 리메이크하는 등 국내 J팝 열기가 뜨겁다.

한국은 K팝 시장의 본거지지만, 음악 시장이 커진 만큼 해외 아티스트들에게도 좋은 진출처가 됐다. 과거엔 일본 애니메이션, 드라마 중심으로 J팝이 전파됐지만 최근에는 유튜브, 쇼트폼 등 해외 음악을 접할 경로가 다양해졌다. 거리가 가까우니 아티스트 입장에선 내한 공연 부담도 작다.

아이돌, 힙합 등 일부 장르에 국한된 한국에 비해 다양성을 갖춘 것도 강점으로 꼽힌다. 4년째를 맞이한 ‘원더리벳 2026’ 역시 여러 장르의 무대가 펼쳐졌다. 주최사 리벳 관계자는 “올해는 작년보다 조금 더 새로운 아티스트를 소개하는데 집중을 했다. 그럼에도 작년과 유사한 수준의 관객을 동원한 만큼 앞으로도 유명 아티스트와 더불어 새로운 아티스트를 소개하는데 집중해나가고자 한다”고 설명했다.

일본 펑크 록 밴드 ‘삼보 마스터’의 보컬 야마구치 타카시가 21일 경기 고양시에서 열린 ‘원더리벳 2026’에서 팬들과 구호를 합창하는 모습. 삼보 마스터 SNS 캡처

21일 경기 고양시에서 열린 원더리벳2026에 참가한 일본 성우 겸 밴드 그룹 ‘마이고!!!!!’. 뱅드림! SNS 캡처

21일 경기 고양시에서 열린 원더리벳2026에 참가한 일본 성우 겸 밴드 그룹 ‘로젤리아’. 뱅드림! SNS 캡처

21일 무대 위에 선 데뷔 27년 차 펑크 록 밴드 ‘삼보 마스터’는 일본 드라마 ‘전차남(電車男)’ 주제가 ‘세상은 그걸 사랑이라 부른다고’를 팬들과 합창했다. 서브컬처 쪽 무대 반응도 열광적이었다. 밴드 애니메이션 ‘뱅 드림!’의 성우이자 실제 밴드 활동을 병행하는 그룹 ‘로젤리아’, ‘마이고!!!!!’ 공연이 원더홀에서 열릴 때가 다가오자 남녀를 가리지 않고 대규모 인파가 무대 앞으로 몰렸다. 이들 외에도 싱어송라이터, 보컬리스트, 걸그룹이나 버추얼 아티스트 등 여러 장르 음악이 팬들을 찾았다.

21일 ‘원더리벳2026’에 헤드라이너로 참가한 밴드 ‘알렉산드로스’. 리벳 제공

21일 ‘원더리벳2026’에 참가한 가수 ‘치코’. 리벳 제공

무대가 다양한 만큼 팬들 유형도 다양했다. 애니메이션 의상을 입거나 굿즈를 구비한 이들도 많았지만, ‘프레데릭’, ‘삼보마스터’, ‘알렉산드로스’ 등 일본 밴드 공연에 집중하는 관객들도 여럿 있었다. 서브컬처 계열 공연 때는 형형색색 빛나는 응원봉이 등장했고, 밴드 무대에선 다른 록페스티벌처럼 모든 관중이 한 팔을 들고 흔드는 ‘핸즈업’ 동작으로 무대를 즐겼다.

‘원더리벳’은 수많은 내한공연 중 하나일 뿐이다. 국내 최대 규모 공연장 중 하나인 인천 영종도 인스파이어 아레나에선 2월 ‘푸른 산호초’를 부른 ‘마쓰다 세이코’가 내한했고, 4월엔 싱어송라이터 ‘츠키’, 9월 싱어송라이터 ‘바운디’도 이곳을 찾았다. 공연예술통합전산망에 등록된 올해 J팝 내한공연만 200건에 육박한다. 전체 내한 공연의 절반 가까운 수준이다. 음원에서도 성장세가 뚜렷하다. 음악 스트리밍 플랫폼 지니뮤직이 발표한 올해 상반기 J팝 스트리밍 횟수는 전년 동기 대비 30%가 늘었고, 2년 전과 비교하면 58%가 증가했다.

◆K팝 스타는 리메이크… 내한 릴레이 계속

한국 가수가 J팝 음악을 리메이크해 화제를 모은 사례도 있다. 가수 최예나는 지난 17일 오쓰카 아이가 2003년 부른 대표곡 ‘사쿠란보’를 번안한 리메이크곡을 발매했다. 원작의 경쾌한 템포에 가수 특유의 명랑한 보컬 톤을 녹여 곡의 강점을 살렸다.

최예나의 ‘사쿠란보’는 재일교포 가수 겸 방송인인 강남이 6월부터 시도해 온 ‘J팝 리메이크 프로젝트’의 일환이다. 앞서 소녀시대 태연이 프로젝트 첫 곡으로 ‘츠키’의 대표곡 ‘만찬가’를 한국어로 번안해 불렀다. ‘악뮤’의 이수현은 마쓰다 세이코의 대표곡 ‘푸른 산호초’를 우리말로 불렀고, 싱어송라이터 한로로는 애니메이션 에반게리온 주제가로 잘 알려진 다카하시 요코의 ‘잔혹한 천사의 테제’를 다시 불렀다. 반응도 나쁘지 않다. 강남의 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’에 업로드된 태연의 ‘만찬가’는 현재 조회수 758만회를 기록했고, ‘사쿠란보’도 일주일 만에 조회수 379만회를 찍었다.

일본 아이돌들이 하나둘 현재 아이돌 시장의 ‘본가’가 된 한국 시장 진출을 시도하는 점도 눈여겨볼 부분이다. 쇼트폼을 중심으로 한국에서 인지도를 쌓은 8인조 걸그룹 큐티 스트리트는 대표곡 ‘귀엽기만 하면 안되나요’ 히트를 바탕으로 Z세대 사이에서 팬덤을 구축하고 있다. 지난 3월 서울 예스24 원더로크홀에서 첫 단독 내한 공연을 열었고, 내년 내한 역시 예고한 상태다.

대형 내한 공연도 꾸준히 유치될 전망이다. 일본 애니메이션 ‘최애의 아이’ 주제가로 잘 알려진 음악 듀오 요아소비(YOASOBI)는 내년 4월17일 고양종합운동장에서 공연을 예고했다. ‘요아소비’는 앞서 2024년 인천에서 단독 내한 공연을 열었는데, 당시 이틀간 약 2만6000개 달하는 좌석이 예매 시작 1분 만에 전석 매진됐다. 리벳 관계자는 “최근 J팝 공연이 많아진 만큼 고객 입장에서도 선택과 집중을 해야 할 시기가 된 것 같다. 내년 ‘요아소비’ 공연 외에도 오는 12월에는 밴드 ‘카나 분(KANA-BOON)’, 아이돌 그룹 ‘레인 트리(Raintree)’ 등 다양한 아티스트의 내한 공연을 준비하고 있다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지