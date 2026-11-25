한 배달 라이더가 음식을 확인하고 있다. 정부는 외국인 유학생의 불법 배달 단속을 강화하기로 했다. 연합뉴스

국내 플랫폼 음식배달 라이더들이 하루 평균 11시간 가까이 일하면서 수면시간은 5시간 남짓에 그친다는 연구 결과가 나왔다.

장시간 노동으로 줄어든 수면이 다음 날 피로를 높이는 연관성도 확인돼 라이더들의 건강과 교통안전에 대한 우려가 제기된다.

24일 국제학술지 ‘BMC 공중보건’(BMC Public Health) 최신호에 따르면 순천향대·중앙대 간호학과 연구팀(김수경·민아리 교수)과 미국 일리노이대 연구팀(박창기 교수)은 국내 플랫폼 음식배달 라이더 55명을 대상으로 노동시간과 수면시간, 피로도의 관계를 분석해 이 같은 결과를 발표했다.

연구팀은 참가자들에게 손목 착용형 활동량 측정기를 착용하도록 해 14일간 수면시간을 측정했다. 매일 근무 시작 전과 종료 직후 설문조사도 실시해 피로도 변화를 살폈다.

분석 결과 라이더들의 하루 평균 노동시간은 10.9시간, 수면시간은 5.4시간이었다. 이는 고용노동부가 2025년 조사한 국내 전체 근로자의 근무일 하루 평균 근로시간인 8.1시간보다 약 2시간50분 긴 수준이다.

반면 라이더들의 평균 수면시간은 국가데이터처의 2024년 생활시간조사에서 집계된 국민 평균 수면시간 8시간1분보다 2시간37분 짧았다.

특히 노동시간이 길어질수록 수면시간이 줄어드는 정도는 일정하지 않았다.

하루 노동시간이 12시간 미만인 구간에서는 근무시간이 1시간 늘어날 때 수면시간이 평균 3.6분 감소하는 것으로 추정됐다. 반면 12시간 이상 일하는 구간에서는 추가 노동 1시간당 수면시간이 약 11.5분 줄어드는 연관성이 나타났다. 장시간 노동 구간에서 수면 감소 폭이 약 3.2배 커진 것이다.

노동시간과 수면 부족은 다음 날 피로와도 연결됐다. 연구팀이 시간적 선후관계를 고려해 분석한 결과, 전날 노동시간이 길수록 그날 밤 수면시간이 짧아졌으며 수면시간이 짧을수록 다음 날 근무 종료 시점의 피로도가 높아지는 연관성이 확인됐다.

이는 수면 부족이 장시간 노동과 다음 날 피로 사이에서 매개 역할을 할 가능성을 보여준다. 늦게까지 일해 충분히 잠들지 못한 상태에서 다음 날 다시 근무하는 상황이 반복될 수 있다는 것이다.

연구팀은 이러한 피로 누적이 라이더 개인의 건강을 넘어 교통안전에도 영향을 미칠 수 있다고 지적했다. 오토바이 운전은 주변 차량과 보행자의 움직임을 살피고 돌발 상황에 신속하게 대응해야 하는 만큼, 수면 부족에 따른 주의력과 반응속도 저하가 사고 위험으로 이어질 수 있다는 설명이다.

연구팀은 논문에서 “장시간 근무를 마친 라이더들이 충분히 회복할 기회를 확보할 수 있도록 노동환경과 관련 정책을 개선할 필요가 있다”며 “배달 플랫폼 차원에서 라이더들의 피로 누적을 알리는 경고나 휴식 권고 기능을 도입하는 방안도 검토할 수 있다”고 제안했다.

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