경기북부경찰청이 24일 고양 일산서구 일대 현장을 찾아 대규모 인파가 운집하는 행사의 안전관리 실태를 점검했다.
이승협 청장은 이날 국내 최대 전시·컨벤션 시설인 킨텍스에서 대규모 행사의 안전 관리 추진 현황을 살폈다.
이 자리에서 행사 관계자들과 면담을 갖고 대규모 인파 운집에 대비한 안전 대책과 기관 간 협력체계 강화 방안을 논의했다.
이후 대화지구대를 이 청장은 각종 대형 행사의 안전사고 예방과 질서유지에 기여한 유공 직원들에게 표창을 수여하면서 노고를 격려했다.
이 청장은 “대규모 행사의 안전은 사전 준비부터 현장 대응까지 어느 하나 소홀함이 없어야 한다”며 “현장 경찰관들의 역할과 관계기관 간 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.
또 “앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이고 맡은 자리에서 최선을 다하는 직원들이 자긍심을 갖고 근무할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
한편 이날 이승협 청장은 일산서부경찰서와 독립청사에서 근무하고 있는 광역수사2계를 찾아 직원들의 애로·건의사항을 청취하며 근무 여건 개선을 약속했다.
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