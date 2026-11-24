경기북부경찰청이 24일 고양 일산서구 일대 현장을 찾아 대규모 인파가 운집하는 행사의 안전관리 실태를 점검했다.

이승협 경기북부경찰청 청장이 24일 국내 최대 전시·컨벤션 시설인 고양 킨텍스를 방문해 대규모 행사의 안전 관리 현황을 살폈다. 경기북부경찰청 제공

이승협 청장은 이날 국내 최대 전시·컨벤션 시설인 킨텍스에서 대규모 행사의 안전 관리 추진 현황을 살폈다.

이 자리에서 행사 관계자들과 면담을 갖고 대규모 인파 운집에 대비한 안전 대책과 기관 간 협력체계 강화 방안을 논의했다.

이후 대화지구대를 이 청장은 각종 대형 행사의 안전사고 예방과 질서유지에 기여한 유공 직원들에게 표창을 수여하면서 노고를 격려했다.

이 청장은 “대규모 행사의 안전은 사전 준비부터 현장 대응까지 어느 하나 소홀함이 없어야 한다”며 “현장 경찰관들의 역할과 관계기관 간 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

이승협 청장은 24일 일산서부경찰서와 독립청사에서 근무하고 있는 광역수사2계를 찾아 직원들의 애로·건의사항을 청취하며 근무 여건 개선을 약속했다. 경기북부경찰청 제공

또 “앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이고 맡은 자리에서 최선을 다하는 직원들이 자긍심을 갖고 근무할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.



한편 이날 이승협 청장은 일산서부경찰서와 독립청사에서 근무하고 있는 광역수사2계를 찾아 직원들의 애로·건의사항을 청취하며 근무 여건 개선을 약속했다.

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