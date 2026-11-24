1년에 단 하룻밤, 쓰레기장에 젤리클 고양이들이 모여든다. 고양이들의 축제 ‘젤리클 볼’이 열리는 밤이다. 고양이들은 저마다 살아온 이야기를 노래와 춤으로 풀어놓는다. 모든 고양이의 정신적 지주인 원로 고양이 올드 듀터러노미는 그 가운데 단 한 마리를 골라 천상의 세계로 올려보내 새 생명을 얻게 한다. 그런데 이번 축제는 우여곡절이 많다. 축제 도중 악당 고양이 맥캐버티가 올드 듀터러노미를 납치한다. 다행히 신비한 능력을 지닌 마법사 고양이 미스토펠리스가 그를 되찾아 온다.

누가 환생의 기회를 얻을까. 마지막에 선택받는 이는 화려했던 과거를 뒤로하고 무리에서 따돌림당하던 늙은 고양이 그리자벨라다. 다름을 받아들이는 일과 삶과 죽음에 대한 성찰이 담긴 노래 ‘메모리’에 모든 고양이가 감동한 결과다.

‘메모리’를 열창 중인 그리자벨라 역의 신디-앤 에이브러햄스. 뮤지컬 캣츠 위키 자료

뮤지컬 ‘캣츠’의 원작은 노벨문학상 수상 시인 T.S. 엘리엇이 1939년 펴낸 시집 ‘지혜로운 고양이들의 지침서’. 4월은 잔인한 달이라던 ‘황무지’의 시인이 아이들을 위해 쓴 고양이 시를 작곡가 앤드루 로이드 웨버가 노래로, 극으로 엮었다. 그래서 극은 뚜렷한 줄거리를 따라가기보다 시 한 편 한 편이 고양이 한 마리의 삶이 되어 무대에 오르는 구성을 띤다.

다만, 그리자벨라는 엘리엇이 생전에 시집에 싣지 않은 미발표 시 속 인물이다. 엘리엇의 부인이 이 원고를 로이드 웨버에게 건네면서 작품의 정서적 중심이 됐다.

이 고양이들이 다시 한국을 찾는다. 24일 공연제작사 에스앤코에 따르면 ‘캣츠’ 내한 공연은 12월 18일 대구 계명아트센터에서 막을 올려 내년 1월 3일까지 공연한다. 이어 광주 전남광주통합특별시예술의전당 대극장(1월 8~10일), 경주예술의전당 화랑홀(1월 15~17일), 평택아트센터 대공연장(1월 22~24일), 성남아트센터 오페라하우스(1월 29~31일)를 거친다. 부산 드림씨어터(2월 5~21일)와 세종예술의전당(2월 26일~3월 21일) 공연 뒤 서울 세종문화회관 대극장(3월 26일~4월 11일)에서 8개 도시 투어를 마무리한다. 오프닝과 인터미션에 고양이 분장을 한 배우들이 객석 곳곳에 나타나 관객과 어울리는 ‘플레이 타임’도 그대로 선보인다.

에스앤코는 출연진 29명도 공개했다. 이들은 지난해 12월 남아프리카공화국에서 출발해 인도 뭄바이 초연과 홍콩·싱가포르 공연을 거쳐 온 인터내셔널 투어 멤버들이다. 뮤지컬·오페라·발레·방송 등에서 활동한 배우와 무용수가 고루 섞였다. 호주 초연 40주년 무대와 이전 인터내셔널 투어를 거친 ‘캣츠’ 출신 배우들도 합류했다.

‘캣츠’는 동화같은 내용이지만 배우에게 가혹한 뮤지컬로 분류된다. 질리언 린의 안무는 발레·재즈·탭댄스·아크로바틱을 넘나들고, 배우들은 인간이 아닌 고양이로서 무대를 지켜야 한다.

가장 주목받는 그리자벨라 역은 신디-앤 에이브러햄스가 맡는다. 2013년 ‘남아공 갓 탤런트’ 준결승에 오르며 이름을 알렸다. 이번 투어의 그리자벨라로 케이프타운 시어터 어워즈 여우주연상을 받았다. 반항아 고양이 럼 텀 터거 역의 딜런 얀서 반 렌스버그는 ‘요셉 어메이징 테크니컬러 드림코트’의 요셉, ‘스프링 어웨이크닝’의 멜키어로 주목받은 배우다.

미스터 미스토펠리스 역의 무케니 넬도 화제의 배우다. 어려서부터 정통 발레 교육을 받았고, 매튜 본의 ‘백조의 호수’ 30주년 기념 투어에서 무용수로 활동했다. 정통 발레로 다진 춤이 기대된다.

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