광화문광장 옆에 VR기기를 쓴 청년 같은 건물이 있다. 그런데 이 건물은 1986년에 준공됐다. 바로 KT광화문빌딩이다. 주변의 대한민국역사박물관, 교보생명 본사, 현대해상 사옥과 마찬가지로 이 건물도 신축이 아닌 리모델링을 선택했다. 비슷한 시기에 종로와 을지로 일대에서는 1970년대에 지정된 도심재개발구역마다 새 건물이 들어섰다.



KT광화문빌딩을 새로 지으려는 시도가 없었던 건 아니다. 2010년 KT는 기존 광화문사옥과 그 동쪽의 청진1지구를 통합·개발하기 위해 ‘광화문지역 랜드마크 조성을 위한 마스터플랜 수립용역’을 추진했다. 그리고 해외설계사무소 12곳을 지명해 현상설계를 진행했다.

광화문광장을 향해 두 개의 미디어월을 마치 VR기기처럼 쓰고 있는 KT광화문빌딩 웨스트는 1986년에 지은 건물을 리모델링한 것이다. 웨스트빌딩과 그 뒤편의 이스트빌딩은 한 장의 스케치에서 시작되어 닮은 듯 다르게 만들어졌지만, 광장과 그 동쪽 동네를 연결하려는 목적은 변하지 않았다.

사실, 이 계획의 무게중심은 광화문사옥(이하 웨스트빌딩)보다는 청진사옥(이하 이스트빌딩)에 있었다. 과업 범위부터 이스트빌딩은 실시설계, 웨스트빌딩은 계획설계로 달랐다. 이스트빌딩이 들어설 땅은 1979년 도심재개발구역으로 지정돼 2008년 도시환경정비구역으로 변경된 상태였다. 반면 웨스트빌딩 자리는 서울에서 가장 주목받는 광장에 면해 있다. 그만큼 새 건물을 짓는 데 감내해야 할 의견과 비평도 많을 수밖에 없다.



이스트빌딩 설계는 이탈리아 출신의 세계적인 건축가 렌조 피아노(Renzo Piano)가 맡았다. 그는 건축물이 놓이는 땅과 주변 맥락을 존중하고, 전통적인 소재에 공학적인 요소를 세련되게 가미하는 건축가로 평가된다. 이스트빌딩의 개념은 피아노가 그린 콘셉트 스케치에 그대로 담겨 있다. 그는 초록 면을 위에, 빨간 면을 아래에 두고, 그 사이에 옅은 회색의 키 높은 육면체 네 개를 그렸다. 두 면과 네 육면체는 서로 일정한 간격을 두고 떨어져 있다.

공사과정에서 출토된 유물이 전시돼 있는 이스트빌딩의 1층 어반가든.

초록 면은 건물 꼭대기에 조성된 옥상 정원이다. 피아노는 답사차 서울에 왔을 때 여느 해외 건축가들처럼 도시를 둘러싼 산에 깊은 감명을 받았다고 한다. 더군다나 이스트빌딩이 지어진 땅에서는 북악산이 경복궁과 청와대, 그리고 한옥이 밀집된 동네를 병풍처럼 두르고 있는 모습을 볼 수 있다. 옥상 정원은 서울을 둘러싼 산을 바라보는 자리이자, 물리적으로 떨어져 있는 산의 녹음을 보이지 않는 무엇인가로 연결하려는 시도다. 여기에 끝을 날렵하게 들어 올린 옥상 덮개는 한국 전통건축의 처마에 대한 오마주(Homage)라고 알려져 있다. 그런데 계획 단계에서 일반에 개방한다는 조건이 붙었던 옥상 정원은, 사원증을 태그해야 들어갈 수 있는 안쪽의 엘리베이터로만 올라갈 수 있다.



빨간 면은 맥락과 역사를 품은 대지다. 공사 과정에서 지표 아래 약 3.5m 깊이에서 6개의 문화층이 발견됐고 1089점의 유물이 출토됐다. 현재 이 유물들은 저층부에 조성된 어반가든(Urban Garden)과 지하 1층에 전시돼 있다. 피아노는 어반가든의 인공구릉과 그 사이를 구불구불 지나는 보행로를 통해 도시화 이전의 시적인 서울 풍경을 재현하고자 했다. 그러나 그가 구현한 어반가든은 우리가 상상하는 서울의 옛 모습과는 거리가 있다. 심지어 어반가든은 시민들을 위한 휴게 공간이라기보다는 오히려 건물과 길 사이를 떼어 놓는 완충녹지에 가깝다. 그리고 실현되지는 않았지만, 피아노는 웨스트빌딩 아래를 지나 광장으로 이어지는 쭉 뻗은 길을 계획했었다.



초록 면과 빨간 면 사이의 키 높은 회색 육면체는 건물의 몸통이다. 두 면과 떨어져 있는 몸통은 피아노가 꾸준히 추구해 온, ‘중력에 저항하는 것 같은 유리 상자’로, ‘투명성’과 ‘명료성’을 드러낸다. 실시설계를 맡은 삼우설계는 투명한 저철분 유리를 입면에 사용하고 6개의 얇은 기둥으로 건물을 들어 올림으로써 가벼운 느낌을 극대화했다. KT로서는 정도경영을 지향하는 기업 브랜드를 건물의 투명한 인상을 통해 내세울 수도 있다. 물론, 건물의 투명함에서 기업의 투명함을 떠올리는 건 개인과 사회의 몫이다.



피아노는 같은 개념을 웨스트빌딩에도 적용했다. 하지만 이 계획안은 몇 가지 제약조건으로 구현될 수 없었다. 가장 큰 제약은 광화문광장 일대에 지정된 높이 제한이었다. 구체적으로 웨스트빌딩이 있는 땅에는 ‘역사도심 기본계획’과 ‘대공방어협조구역’ 지정에 따라 70m를 넘는 건물을 지을 수 없다. 이를 준수하려면 피아노가 계획한 높이 82m에서 저층부 필로티(Piloti) 부분 12m를 덜어내야 했다. 그러면 어반가든 개념뿐만 아니라 공중에 뜬 것 같은 건물의 이미지도 사라진다. 더군다나 웨스트빌딩은 KT 단독 소유가 아니라 지상 3개 층을 정부(기획재정부)가 소유하고 있고, 기존 통신장비시설도 존치해야 했다. 결국, KT는 이스트빌딩이 준공된 2015년에 웨스트빌딩 리모델링을 검토하기 시작했다.



2020년, 리모델링 설계자로 희림건축이 선정됐다. 희림건축은 웨스트빌딩의 “정면성과 상징성을 극대화함으로써 세종대로를 대표하는 랜드마크로 재탄생”시키고자 했다.(희림건축 홈페이지) 흥미로운 건 피아노가 스케치를 통해 제시했던 개념이 사라지지 않고 광화문의 현실에 맞게 조정되었다는 점이다.



가장 먼저, 초록 면은 광화문광장과 북악산의 풍경을 감상할 수 있는 고급 식당가가 됐다. 빨간 면은 피아노가 계획했던 길 대신, 광장과 그 안쪽의 이스트빌딩을 쉽게 오갈 수 있는 열린 외부공간이 됐다. 리모델링 전까지 화단과 주차장으로 막혀 있었던 이곳은, 동선을 따라 들어선 단층 상업 시설과 지하로 이어지는 에스컬레이터 덕분에 걷기 편한 곳으로 바뀌었다. 희림건축은 이곳이 “사람과 문화가 흐르는 ‘컬처 플랫폼(Culture Platform)’”이 되기를 바랐다.



마지막으로 이스트빌딩의 옥상 덮개에서 피아노가 오마주했다는 처마는, 웨스트빌딩에서 광화문광장을 향해 설치된 미디어월(Media Wall) 위에 얹힌 눈썹지붕으로 이어졌다. 설계자는 달라졌지만, 두 건물이 전통을 보여주는 방식은 여전히 처마에 머물러 있는 셈이다. 그럼에도 웨스트빌딩은 연결을 파는 회사가 닫힌 건물을 사용했던 시절보다 분명 나아졌다.



KT의 슬로건은 “KT, 당신과 미래 사이에”이다. 두 미디어월에서 쏟아지는 광고와 그 아래 입구를 오가는 사람들, 그리고 2층 카페에 앉아 대화를 나누는 사람들을 보며, 그들의 슬로건을 “당신과 광화문광장의 미래 사이에”로 슬며시 바꿔봤다.



자연스레 시선은 그 북쪽에 있는 주한미국대사관으로 향했다. 경비 펜스와 경찰이 늘어선, 광장 동쪽에서 걸음이 가장 머뭇거려지는 구간이다. 필자는 3년 전 이 지면을 통해, 남은 차로마저 광장과 연결하자는 시민들의 목소리가 나올 때 광화문광장의 전면 보행화가 시작될 것이라고 썼다(연재 1화 참고). 그 목소리는 광장 동쪽으로 건너간 사람들이 머물 곳을 발견할 때 비로소 커질 수 있다. 광장을 향해 열린 KT광화문빌딩은 그 걸음을 받아줄 곳이 될 것이다.

방승환 도시건축작가

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