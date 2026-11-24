정부가 추진 중인 지역별 전력 도매가격제(LMP)를 두고 발전공기업은 손실을 보전받고 민간 발전사만 충격을 떠안는 구조라는 목소리가 나왔다. 발전공기업은 정산조정계수로, 원전은 내년부터 적용되는 차액계약으로 도매가격이 떨어져도 손실을 줄일 장치가 있다는 것이다. LMP 도입 절차는 최근 보류됐지만, 업계는 완전 철회를 요구하고 있다.

이상준 서울과기대 에너지정책학과 교수는 24일 국회의원회관에서 열린 ‘거꾸로 가는 LMP’ 토론회에서 “공기업 발전사도 원칙적으로는 LMP 영향을 받아야 하지만 정산조정계수라는 ‘도깨비방망이’가 존재한다”고 말했다.

LMP는 송전망이 막히는 시간대에 지역별로 전력 도매가격을 달리 매기는 제도다. 기후에너지환경부가 지난 8월 공개한 ‘산업용 지역 전기요금제’ 설계안은 도매가격을 수도권과 비수도권 두 권역으로 나눈다. 송전 제약이 생기면 전력이 부족한 수도권 가격은 오르고, 공급이 많은 비수도권 가격은 내려가는 구조다. 정부는 이를 지방 산업용 전기요금 인하와 연계했다.

'거꾸로 가는 LMP' 토론회에서 공기업은 정산조정계수로 보호받고 민간 발전사만 LMP 충격을 떠안는다는 비판을 방패와 노출된 굴뚝으로 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

◆공기업엔 정산조정계수, 원전엔 차액계약

전문가들과 민간 발전사 측이 문제 삼는 건 비수도권 도매가격 하락 충격이 고르게 돌아가지 않는다는 점이다. 핵심은 정산조정계수다. 정산조정계수는 한국전력공사가 지분 50% 넘게 가진 발전공기업과 민간 석탄발전소의 정산금을 조정하는 계수다. 0과 1 사이 값으로, 전력거래소 비용평가위원회가 정한다.

이 교수는 “정산조정계수는 경제적 합리성으로 움직이는 게 아니라 발전 자회사들이 손실을 보면 채워주고, 너무 많이 버는 것 같으면 내려주는 방식”이라며 “발전공기업은 (LMP 등에) 덜 노출되는 구조이고, 지역에 위치한 민간 발전사들은 직접 노출된다”고 했다.

그간 민간 발전사가 이익을 본 만큼 LMP 도입에 따른 손실을 감수해야 한다는 식의 주장에 대해서도 정면 반박했다. 이 교수는 “민간 발전사들이 해외에 가서 열심히 LNG를 구매해 비용을 낮춰서 돈을 벌었다”며 “그러면 뭐 하러 해외에 가서 고생하고 다니나. 그냥 공기업한테 인수하라고 하는 게 낫지 않냐”고 했다.

민간 석탄발전도 정산조정계수를 적용받는다. 문제는 상한이다. 업계는 LMP로 비수도권 도매가격이 떨어지면 계수를 상한인 1까지 올려도 기존 정산 수준을 맞추기 어렵다고 보고 있다.

발전공기업은 손실을 보더라도 모회사인 한전의 구입비 절감으로 이어지기 때문에 LMP 도입에 반대 의견을 내지 않는 것이란 지적도 있었다. 한전과 한국남동발전에서 근무했던 이윤철 고성그린파워 부사장은 이와 관련해 “(발전공기업과 한전에는 LMP 도입에 따른 손익 계산이) 오른쪽 주머니냐, 왼쪽 주머니냐의 문제이기 때문에 정산조정계수로 퉁칠 수 있다. 그래서 공기업은 반대하지 않는다”고 했다.

원전도 별도 보호장치를 갖추게 됐다. 박진표 법무법인 태평양 변호사는 “공공은 헤지 수단이 있다. 정산조정계수도 있고, 곧 원전 베스팅 계약도 하게 될 것으로 보인다”며 “왜 공공에는 다 회피할 수 있는 수단을 주고, 민간만 다 뒤집어쓰느냐”고 비판했다.

베스팅 계약은 정식 명칭이 정부승인차액계약이다. 발전사와 전력구매자가 계약물량과 기준가격을 미리 정하고 시장가격과 기준가격 차이를 사후 정산하는 구조다. 시장가격이 기준가격보다 낮으면 한전이 차액을 발전사에 주고, 높으면 발전사가 한전에 돌려준다. 시장가격이 떨어져도 기준가격만큼 받는 셈이다. 한국수력원자력과 한전은 지난달 30일 이같은 원전 차액계약을 체결했다. 내년 1월부터 5년간 적용된다.

사진/국민의힘 나경원 의원과 국회 연구단체 ‘인구와 기후 그리고 내일’ 주최로 24일 국회의원회관에서 ‘거꾸로 가는 LMP’ 토론회가 진행됐다. 나경원 의원실 제공

◆“석탄 외상으로 버텨”…절차는 일단 멈춤

민간 발전사 측은 이미 한계 상황이라고 호소했다. 이 부사장은 “일부 민간 석탄발전사는 석탄 살 돈이 없어서 외상으로 석탄을 구매하고 있다”며 “동해안 송전선로가 완공되면 좀 나아지겠지 하면서 약 20개월은 어떻게 버텨보자는 식으로 외상으로 석탄을 사고 있다”고 했다. 그는 “LMP가 시행되면 발전사별로 최소 1000억원에서 2000억원 정도 수입 감소가 생긴다”며 “어느 발전소 할 것 없이 2, 3년이면 석탄 살 돈이 없어져 결국 발전소를 돌릴 수 없게 된다”고 했다.

송전망 지연 책임을 발전사에 돌리는 꼴이라는 불만도 나왔다. 이 부사장은 “345㎸ 이상 주요 송전선로 7건이 최초 계획 대비 평균 7년 지연됐다”며 “동해안∼수도권 간선은 원래 2019년 준공 계획이었는데 지금도 준공되지 않았다”고 했다.

정부의 LMP 설계 내용이 불합리하다는 비판이 제기됐다. 이유수 숭실대 경제학과 교수는 “기본적으로 지역별 가격 신호는 당연히 가야 한다”면서도 정부 설계안은 대체로 ‘기본적인 원리’에 어긋난다고 평했다. 가격이 송전 제약과 전력 희소성을 정확히 반영해야 하는데, 정부안은 비수도권 가격만 내리고 절감액을 요금 할인 재원으로 쓰는 데 치우쳤다는 것이다.

LMP 도입 절차는 일단 멈춘 상태다. 애초 지난 20일 전력거래소 실무협의회에서 LMP 도입을 논의한 뒤 27일 전력시장운영규칙 개정위원회에 안건이 상정될 예정이었지만 최근 이 일정이 잠정 보류됐다.

정부는 발전업계와의 소통이 부족했다는 점은 인정했다. 조우신 기후부 전력시장과 서기관은 “제도가 성공적으로 안착하려면 발전업계와 파트너로서 설명하고 소통하려는 노력이 필요하다”고 했다. 다만 업계 입장이 과거와 달라졌다고 지적했다. 그는 “(과거 관련) 간담회 때 발전사들이 (지역별 요금제를) ‘왜 도매 먼저 하고 나중에 소매를 하려고 하냐, 도·소매를 같이 하면 받아들일 수 있다’고 했다”며 “지금은 오히려 도·소매를 같이 하는 게 잘못됐다고 말하는 게 좀 신기하다”고 했다.

LMP가 시행되면 지역 전력 공급 기반이 약화할 것이라는 일부 우려에 대해서도 반박했다. 조 서기관은 “애초에 지역에서 가격이 떨어진 이유는 공급이 수요보다 많아서인데, (지역별 가격제로) 지역 공급 기반이 빠진다고 말하는 건 앞뒤가 모순되지 않느냐”고 했다.

기후위기와 에너지 전환 사이 긴장과 갈등을 기록합니다.

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