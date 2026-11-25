“기업이 먼저 찾는 경북을 만들겠습니다.”



첨단기업의 인재 갈증을 풀고 기업이 먼저 찾는 지역을 만들고자 경북도가 2360억원을 투입해 5대 첨단·전략산업 맞춤형 인재 4만2000명을 길러낸다. 대학과 기업이 손잡고 교육부터 취업·정착까지 한 번에 잇는 첨단산업 인재 생태계를 조성하겠다는 구상이다.



도는 24일 첨단산업 인재 생태계 구축 방안을 발표했다. 대구경북권 첨단·전략산업과 기업이 필요로 하는 인재 4만2000명을 적기에 공급해 기업을 유치하고 산업 경쟁력을 확보하는 데 머리를 맞댄다.

이철우 지사는 “국가 백년지대계인 인재 양성 정책을 추진할 수 있도록 중앙정부는 지방 현장에 힘을 실어주고 지방정부 스스로 미래를 준비할 수 있도록 지원해야 한다”며 “인재 양성의 산실인 대학을 중심으로 첨단산업 인재를 적기에 풍부하게 공급하겠다”고 말했다.



도가 내놓은 첨단산업 인재 생태계는 크게 네 가지 분야로 나뉜다. 첨단산업 단과대학 운영과 전략산업 앵커 대학 완성, 초광역 공유대학 거버넌스 구축, 성장엔진 인재 육성이다.



먼저 첨단산업 단과대학은 반도체·로봇·이차전지 3대 분야 인재 양성에 800억원을 투입하는 사업이다. 대학과 기업이 인재 양성 공동 설계자가 돼 특성화 계약학과와 특성화 융합연구원, 기업 공동연구소 구축 등을 추진한다. 이를 통해 3대 분야 인재 1만5000명을 키운다.



전략산업 앵커 대학은 인공지능(AI)과 첨단 모빌리티, 바이오 분야 인재 양성에 600억원을 투입한다. 3대 분야 교육·연구 혁신과 산·학·연 협력을 통해 인재 2만명을 양성할 계획이다. 영남대와 경운대, 대구가톨릭대 등 5개 대학이 함께한다.



초광역 공유대학 거버넌스 구축 사업은 거점 국립대인 경북대의 우수 자원을 지역 특성화 대학과 공유하는 사업으로 360억원을 투입한다. 로봇과 반도체, 이차전지, 모빌리티, 바이오 5대 산업을 중심으로 3900명의 인재를 길러낸다.



피지컬 인공지능 성장엔진 육성에는 600억원을 투입한다. 도는 금오공대 등 대경권 8개 대학과 반도체·로봇 등 지역 기업과 함께 피지컬 인공지능 기반 반도체 소재·부품·장비와 인공지능 제조 로봇 분야의 인재 3000명을 양성할 계획이다.



도는 이들 사업을 서로 연결하고 융합해 시너지 효과를 낸다는 계획을 세웠다. 대학과 기업, 공공·연구기관 등으로 구성한 첨단산업 인재 생태계 추진단(TF)을 가동해 분야별 인재 양성과 공동 연구, 장비 구축·공유 등 거버넌스를 구축하고 새로운 첨단기술 인재 양성을 추진한다.



여기에 대학 육성과 청년 인재 양성 업무를 융합해 경북에서 배우고 일하고 정착하는 모델을 만든다. 대학 앵커 체계를 통해 인재를 키우고 청년 정책으로 지역 정착까지 연결한다.



이 지사는 “지역 대학에서 양성한 인재가 맞춤형 일자리에 취업해 뿌리내리고 이것이 다시 기업 투자와 성장으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다”고 말했다.

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