대구시가 재건축?재개발 사업의 걸림돌로 작용해 온 일조 심의 기준을 완화해 주택 공급 확대에 나선다.



24일 대구시에 따르면 그동안 민영주택 건설사업은 건축위원회에서 외부 일조만족률 80% 이상을 적용받은 반면 재건축?재개발 등 정비사업은 도시계획위원회를 통해 이보다 강화된 100% 기준을 적용받았다. 이로 인해 정비사업은 법적 상한용적률이 민영 사업보다 높게 책정돼 있지만 엄격한 일조 기준에 발목이 잡혀 실제 계획 용적률이 오히려 낮아지는 역전 현상이 빚어졌다.



시는 이런 불합리를 개선하기 위해 정비사업 역시 일반 공동주택과 동일하게 건축위에서 일조를 심의하도록 기준을 일원화했다.



이에 따라 앞으로 모든 심의 대상 공동주택은 사업 방식과 관계없이 일조 시뮬레이션 결과를 제출하고 단지 외부 ‘일조 수인한도’ 만족률 80% 이상을 확보하면 된다. 일조 수인한도는 1년 중 해가 가장 짧은 동짓날을 기준으로 오전 8시~오후 4시 사이 총 4시간 이상 또는 오전 9시~오후 3시 사이 연속 2시간 이상 햇빛이 드는 기준을 의미한다.



시는 이번 기준 완화로 정비사업의 용적률 확보 여건이 크게 개선돼 전체 공급 세대수를 늘릴 수 있을 것으로 내다봤다. 일반분양 물량이 늘어나면 조합원 분담금 부담이 줄어들어 그동안 사업성 저하로 멈춰 있던 정비사업들도 다시 추진 동력을 얻을 전망이다.

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