히잡을 쓰지 않은 채 검은색 민소매 드레스를 입고 노래한 이란 여성 가수에게 태형 74대가 집행됐다. 여성의 공개 공연을 제한하고 머리카락을 가리는 히잡과 몸매가 드러나지 않는 복장을 착용하도록 한 이란의 규정을 어겼다는 이유에서다.

23일(현지시간) 미국 CNN 방송에 따르면 이란 사법 당국은 이날 이란 중부 종교도시 곰(Qom)의 검찰청에서 가수 파라스투 아흐마디(29)와 공연 관계자 4명에게 각각 74대의 태형을 집행했다. 이들은 2년간 예술·음악 활동과 해외여행도 금지당했다.

가수 파라스투 아흐마디. 유튜브 캡처

이란 당국이 문제 삼은 것은 2024년 12월 아흐마디가 유튜브로 생중계한 콘서트였다. 영상에는 검은색 민소매 드레스를 입은 아흐마디가 머리카락을 가리지 않은 채 남성 연주자들의 반주에 맞춰 노래하는 모습이 담겼다.

공연장에는 관객이 없었다. 그러나 유튜브를 통해 공개된 공연 영상이 사회관계망서비스(SNS)에서 확산하자 이란 당국은 수사에 나섰다.

이란 법원은 지난 6월 아흐마디와 공연 관계자들이 “저속하고 부도덕한 온라인 콘텐츠를 제작·유포해 공중도덕을 해쳤다”며 유죄를 선고했다. 지난 9월 항소심에서도 판결이 유지됐다.

이란은 이슬람 율법에 대한 자국의 해석을 바탕으로 여성의 히잡 착용을 의무화하고 있다. 남녀가 함께 있는 자리에서 여성이 독창하는 것도 제한한다. 이란 형법 제638조는 공공장소에서 공중도덕에 어긋나는 행위를 한 경우 최대 74대의 태형에 처할 수 있도록 규정하고 있다.

태형은 채찍 등으로 사람의 신체를 반복해서 때리는 형벌이다. 이란에서는 시민들이 지켜보는 가운데 태형을 집행한 사례도 있으며, 아흐마디의 경우처럼 형이 확정된 뒤 검찰청에서 집행하기도 한다.

이란의 형 집행 규정에는 형을 선고받은 사람을 엎드리게 한 뒤 옷을 입은 상태에서 등 부위를 채찍으로 때리는 방식 등이 명시돼 있다. 집행 과정에서 피부와 근육 조직이 손상될 수 있으며 장기적인 신체적·정신적 후유증을 남길 수 있다.

국제인권단체 국제앰네스티는 태형을 “잔혹하고 비인도적이며 굴욕적인 형벌”로 규정하고 있다. 국제법상 금지된 고문 및 기타 가혹행위에 해당한다는 것이다.

국제앰네스티는 이란 당국이 히잡 착용 의무에 저항하는 가수와 언론인, 여성 인권 운동가 등을 상대로 자의적인 구금과 기소, 태형을 가하는 사례가 늘고 있다고 지적했다.

‘시라즈로 가는 길’ 뮤직비디오 속 히바 세이피자데. 유튜브 채널 ‘Hiwa Seyfizade’ 캡처

이란에서 여성 가수가 공연을 이유로 형사처벌을 받은 것은 이번이 처음이 아니다. 지난해 2월 수도 테헤란에서 전통 이란 음악을 공연하다 체포된 여성 가수 히바 세이피자데도 ‘부패와 매춘을 조장했다’는 혐의로 징역 4년을 선고받았다.

세이피자데는 13세기 이란의 고전 시구(詩句) 몇 구절을 노래했을 뿐이라고 항변했다. 이후 지난 9월 항소심에서 징역형은 벌금과 사회봉사 명령으로 변경됐다.

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