경기 고양시 원당역에서 동료 여성 역무원에게 흉기를 휘둘러 중상을 입힌 30대 역무원이 구속 기소됐다.

의정부지방공소청 고양지청 형사2부(부장검사 홍상철)는 24일 동료 역무원을 칼로 살해하려다 미수에 그친 A씨를 살인미수죄로 구속 기소하고 전자장치 부착 명령을 함께 청구했다고 밝혔다.

서울 지하철 3호선 원당역. 연합뉴스

A씨는 지난달 28일 오후 12시25분쯤 자신이 근무하던 지하철 3호선 원당역의 역무실 내 탕비실에서 동료 여성 역무원인 B씨에게 흉기를 휘둘러 살해하려다 동료 역무원들에게 제지를 당해 미수에 그친 혐의다. B씨는 현재 중태에 빠진 상태다.

A씨는 평소 선임자인 B씨의 정당한 업무상의 요청을 부당하다고 여기고 담배 냄새를 지적하는 것 등에 대한 불만이 누적되자 살해를 계획하고 범행을 저지른 것으로 확인했다.

범행 전 인터넷으로 흉기 4개를 구입하고 이 중 사이즈가 비교적 작은 흉기 2개를 출근용 가방에 소지하고 다니면서 사전에 범행을 준비한 것으로 밝혀졌다.

공소청은 송치 전부터 주임검사를 지정한 뒤 CCTV와 포렌식 자료, 녹음 파일 등 증거를 확보하고 사건의 진실을 규명하는 데 주력해 왔다.

또 B씨가 수사 초기부터 법률 조력을 받을 수 있도록 직권으로 피해자 국선변호사를 선정했다. 또 이달 11일 경찰·근로복지공단·철도공사 등과 함께 ‘범죄피해자 원스톱 설루션 통합사례회의’를 개최해 치료비 등 경제적 지원 방안, 산재 승인 절차 등을 논의했다.

공소청 관계자는 “향후 죄에 상응하는 처벌이 이뤄질 수 있도록 공소 유지에 만전을 기하겠다”며 “재판 및 형 집행 절차에서도 B씨의 의사를 충분히 반영하는 한편 치료비 지원, 심리치료 등 실질적 피해 회복을 위해 노력하겠다”고 했다.

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