서울 시내 한 약국 앞을 우산을 쓴 시민들이 지나가고 있다. 연합뉴스

약국 개설자의 면허 범위에 따라 약국 전체의 업무를 제한하는 이른바 ‘약사-한약사 교차고용 금지법’을 두고 의약계 직능단체 간 갈등이 최고조에 달하고 있다.

25일 약업계에 따르면 지난23일 대한한약사회장이 법안 철회를 요구하며 국회 앞에서 무기한 단식에 돌입한 가운데, 대한약사회와 대한한의사회, 주무 부처인 보건복지부까지 엇갈린 입장을 내놓으면서 열리는 국회 보건복지위원회 법안심사소위원회 논의 결과에 이목이 쏠린다.

해당 논란의 본질은 약국 주인의 면허에 따라 그 약국에서 취급할 수 있는 약을 엄격히 제한하느냐 마느냐의 문제다. 현재는 한약사가 약국을 연 뒤 일반 약사를 직원으로 고용해 병원 처방전(양약)을 조제하거나, 반대로 약사가 한약사를 고용하는 ‘교차고용’이 허용되고 있다.

이날 국회 보건복지위원회 검토보고서에 따르면 2025년 8월 기준 전국 2만 5391개 약국 중 한약사가 개설한 곳은 841곳이며, 이 가운데 약사를 고용해 운영하는 교차고용 약국은 35곳이다.

서영석 더불어민주당 의원이 대표발의한 약사법 일부개정법률안(의안번호 2214577)은 약국에 근무하는 약사 또는 한약사가 각자의 면허 범위 내에서 업무를 수행하되, 약국 개설자의 면허 범위를 벗어난 약사업무를 아예 할 수 없도록 규정했다. 법안이 통과되면 한약사가 주인인 약국에서는 정식 면허를 가진 근무약사를 고용하더라도 병원 처방전을 받아 양약을 조제·판매할 수 없게 된다. 이를 위반하면 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금에 처해진다.

법안 심사를 앞두고 대한한약사회는 강하게 반발하고 있다.

임채윤 대한한약사회장은 지 23일부터 국회 앞에서 무기한 단식 투쟁에 들어갔다. 임 회장은 “정부가 30년 넘게 한의약분업을 이행하지 않아 한약사의 고유 업무가 사실상 유명무실해진 상황에서, 이제는 교차고용을 통한 약국 업무까지 제한하겠다는 것은 도저히 받아들일 수 없다”며 입법 추진의 즉각 중단을 촉구했다. 한약사회 역시 의견서를 통해 교차고용 제한이 헌법상 직업수행의 자유와 재산권을 침해하고 한약사 개설 약국의 대규모 폐업을 초래할 것이라고 주장했다.

대한한의사회도 개정안에 반대 입장을 분명히 했다. 한의사회는 국회에 제출한 의견에서 현행법상 면허별로 취급할 수 있는 의약품의 구분이 명확하지 않은 상황에서 무리하게 입법을 추진하면 직역 간 갈등과 의료 현장의 혼란만 가중될 우려가 있다고 지적했다.

반면 대한약사회는 환자 안전과 면허 체계의 정상화를 위해 개정안이 반드시 통과돼야 한다고 맞서고 있다. 약사회는 의원급 의료기관은 의사와 한의사의 교차고용이 금지돼 있는 반면 약국만 동일 면허 고용 규정이 없어 편법이 지속되고 있다며, 한약사가 자신의 면허 범위 밖인 전문의약품은 물론 마약류 의약품의 보관·관리까지 감독하는 모순을 바로잡고 환자의 알 권리를 보호해야 한다고 강조했다.

일선 약국 현장에서도 관리 책임과 조제 면허가 분리된 현행 구조에 대한 우려의 목소리가 나온다. 서울에서 약국을 운영하는 A 약사는 “한약사 개설 약국에 약사가 고용되면 향정신성의약품 조제는 고용된 약사 면허로 이뤄지지만, 정작 식약처 마약류통합관리시스템(NIMS)상 최종 관리 책임자는 개설자인 한약사로 등록되는 기형적 구조가 발생한다”며 “면허 범위 내 업무 원칙을 지키기 위해서라도 개설자와 종사자의 면허 기준을 일치시킬 필요가 있다”고 말했다.

한편 주무 부처인 보건복지부는 법안 취지에 공감하면서도 피고용인의 직업수행 자유 제한 등 위헌 소지와 직역 간 사회적 합의 선행을 이유로 ‘신중검토’ 의견을 유지하고 있다. 국회 보건복지위원회 전문위원실 역시 현행법상 모든 의약품을 한약제제와 비한약제제(양약제제)로 구분하는 분류체계가 정립돼 있지 않아 약사 관련 조항의 전반적인 정비가 수반될 필요가 있다고 말했다.

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