K푸드 열풍이 이어지면서 한국 전통 떡을 찾는 발길이 늘고 있다. 한국을 찾은 외국인 관광객들이 다양한 떡을 맛보고 먹는 방법을 사회관계망서비스(SNS)에 공유하는 가운데, 최근엔 팬에 구워 겉은 바삭하고 속은 쫄깃하게 즐기는 가래떡이 이색 간식으로 주목받고 있다.

구운 가래떡. 클립아트코리아(왼쪽), 챗GPT로 생성한 AI 이미지(오른쪽).

24일 틱톡과 인스타그램 등 SNS에는 한국 가래떡을 맛보는 외국인들의 영상이 다수 게재됐다. 라이스 케이크(rice cake)나 떡(tteok)을 검색하면 인절미와 찹쌀떡은 물론, 가래떡을 직접 먹어보고 식감을 평가하는 콘텐츠도 찾아볼 수 있다. 가래떡을 노릇하게 구워 꿀이나 조청에 찍어 먹거나 치즈를 곁들이는 등 즐기는 방식도 다양하다.

가래떡 관련 유튜브 쇼츠 영상 갈무리.

한 식품업계 관계자는 “전통 떡의 쫄깃한 식감과 색다른 조리법이 더해지면서 젊은층과 외국인 관광객 사이에서 떡이 새로운 간식으로 주목받고 있다”며 “전통 제조 방식을 유지하면서도 다양한 먹는 방법을 제안하는 제품과 콘텐츠가 늘어날 것”이라고 말했다.

◆ 해외서 ‘꿀떡 시리얼’ 유행하기도

꿀떡 시리얼 관련 유튜브 쇼츠 영상 갈무리.

한국 떡이 해외에서 화제를 모은 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 해외 SNS에서는 꿀떡을 우유에 말아 먹는 이른바 ‘꿀떡 시리얼’이 유행하면서 국내에서도 관심을 모았다. 시리얼에 우유를 부어 먹는 방식에서 착안한 것으로, 꿀떡을 가위로 잘라 우유에 넣어 먹는 이색적인 조합이 화제가 됐다.

해외에서 시작된 유행은 국내 젊은 층으로도 번졌다. 관련 제품을 내놓는 식품업체도 등장하면서 SNS에서 시작된 새로운 먹는 방식이 실제 상품으로 출시되기도 했다.

최근에는 전통 떡에 피자와 과일 등 익숙한 식재료를 접목한 제품도 인기를 얻고 있다. 피자설기와 과일 찹쌀떡이 대표적이다. 전통 떡의 형태와 맛은 유지하면서 현대적인 재료와 조리법을 더해 젊은 소비자들의 관심을 끌고 있다.

◆ 알고 먹으면 더 맛있는 떡…길게 뽑은 가래떡에 담긴 의미

서울 종로구 통인시장에 위치한 한 떡집에서 한 시민이 떡을 구매하고 있다. 뉴시스

한국민족문화대백과사전에 따르면 가래떡은 멥쌀가루를 시루에 쪄서 안반에 놓고 친 뒤 길게 밀어 만든 흰떡을 말한다. 찹쌀로 만드는 인절미와 달리 멥쌀이 주재료다. 오늘날에는 방앗간이나 제조업체에서 기계를 이용해 일정한 굵기와 길이로 뽑는다.

가래떡과 떡국에는 새해를 맞는 풍속과 상징적 의미가 담겨 있다. 조선 후기 세시풍속서인 ‘동국세시기’와 ‘열양세시기’에는 떡국이 차례와 세찬에 빠질 수 없는 음식으로 기록되어 있다.

가래떡을 길게 뽑는 데는 무병장수의 바람이, 엽전 모양으로 써는 데는 재물을 바라는 의미가 담겼다. 흰색은 새해를 깨끗하게 시작한다는 의미로 해석된다.

◆ 팬에 구워 노릇하게…젊은 층 사로잡은 ‘겉바속쫀’ 가래떡

가래떡은 다양한 방법으로 즐길 수 있다. 가장 간단한 조리법은 굽는 것이다. 프라이팬에 기름을 살짝 두르고 가래떡을 굴려가며 노릇하게 굽거나 에어프라이어에서 170~180도로 약 10분간 조리하면 겉은 바삭하고 속은 쫀득해진다. 완성된 가래떡 구이는 꿀이나 조청에 찍어 먹으면 된다.

구운 가래떡. 클립아트코리아 제공

떡집이 아닌 마트에서 구입한 가래떡은 해동 과정이 중요하다. 냉동 상태의 떡을 그대로 전자레인지에 돌리면 겉이 갈라지거나 질겨질 수 있다. 떡이 잠길 만큼 뜨거운 물을 부어 20분가량 불린 뒤 팬에 굽거나, 물에 적신 키친타월이나 면포를 덮어 1분씩 끊어가며 데우는 방법도 있다.

구울 때 슬라이스 체다치즈나 모차렐라 치즈를 올려 녹인 뒤 꿀을 곁들이면 색다른 맛을 즐길 수 있다. 베이컨으로 말아 굽고 꿀이나 설탕 간장을 바르거나, 설탕과 시나몬 가루를 입혀 츄러스처럼 먹기도 한다.

굵게 뽑은 가래떡은 떡볶이 재료로도 쓰인다. 부산에서는 굵은 가래떡으로 떡볶이를 만들거나, 가래떡을 어묵과 함께 꼬치에 꿰어 국물에 담가 파는 물떡이 유명하다.

◆ 쫀득한 만큼 조심…떡 안전하게 먹으려면

사진 = 클립아트코리아 제공

떡은 쫀득한 만큼 먹을 때 주의가 필요하다. 쌀로 만들어 찰기가 강해 급하게 먹으면 목에 걸릴 수 있다. 특히 어린이와 고령층은 한입 크기로 잘게 잘라 천천히 충분히 씹어 먹는 것이 안전하다.

팬에 구워 먹는 가래떡은 조리 직후 속이 매우 뜨거워 입안에 화상을 입을 수 있으므로 한 김 식힌 뒤 먹어야 한다.

꿀과 조청을 곁들일 때도 유의해야 한다. 꿀은 만 1세 미만 영아에게 먹이면 안 된다. 떡은 탄수화물 비중이 높아 당뇨 등으로 혈당 관리가 필요한 사람은 섭취량을 조절하는 것이 좋다. 꿀이나 설탕을 더하거나 치즈, 베이컨 등을 곁들이면 열량과 당류, 나트륨 섭취량도 늘어날 수 있다는 점을 고려해야 한다.

떡은 실온에 오래 두면 상하기 쉬운 만큼 남은 떡은 소분해 냉동 보관하고, 먹을 때는 충분히 해동한 뒤 데워 먹는 것이 좋다.

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