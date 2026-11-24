복합쇼핑몰이 아이들의 놀이터로 변하고 있다. 옷이나 생활용품을 사러 오는 고객뿐 아니라 아이를 데리고 주말을 보내려는 가족까지 끌어들이기 위해서다. 실내 스포츠 시설부터 요리 교실, 감각놀이 공간까지 입점 브랜드도 세분화하고 있다.

바운스 제공

롯데몰 벨리타운 청량리에 들어선 어린이 놀이시설 두 곳에는 개장 한 달 만에 1만7000여명이 다녀갔다. 온라인으로 대부분의 상품을 구매할 수 있는 시대에 오프라인 쇼핑몰은 직접 방문해야만 즐길 수 있는 콘텐츠로 고객을 확보하고 있다.

24일 유통업계에 따르면 패밀리 엔터테인먼트 기업 바운스가 지난달 23일 롯데몰 벨리타운 청량리에 문을 연 바운스 더퍼스트와 스포키 키즈클럽의 누적 방문객은 개장 한 달 만에 1만7115명을 기록했다.

바운스 더퍼스트의 방문객은 기존 9개 센터의 개장 초기 같은 기간 평균보다 55% 많았다. 종전 최다 기록을 보유했던 송파센터보다도 약 14% 많았다.

주목할 부분은 방문객의 거주지다. 고객 설문 응답자의 86%가 동대문구·성북구·중랑구·성동구 등 인근 지역 주민이었다.

주요 만족 요인으로는 놀이시설의 구성(72.1%), 집에서 가까운 위치(46.7%), 롯데몰 내 입점(32.7%)이 꼽혔다. 멀리 이동하지 않고도 아이들의 놀이와 부모의 쇼핑을 한곳에서 해결할 수 있다는 점이 강점으로 작용했다.

재방문 의향도 90.8%에 달했다. 지난달 23일부터 이달 1일까지 진행한 개장 기념 행사에서는 10회 이용권이 전체 앱 결제액의 60.8%를 차지했다.

한 번 방문하고 끝나는 고객보다 정기적으로 시설을 이용하는 고객이 늘어날 가능성을 보여주는 대목이다.

롯데몰 벨리타운 청량리는 롯데백화점이 2011년 김포공항점 이후 15년 만에 서울에 선보인 신규 점포다. 기존 청량리점과 연계해 명동·잠실에 이은 서울의 세 번째 롯데타운을 조성한다는 구상이다.

롯데몰 4층에 들어선 바운스 더퍼스트는 922㎡(약 279평) 규모다. 트램폴린부터 스카이챌린지, 짚코스터까지 아이들이 신체활동을 즐길 수 있는 시설을 갖췄다.

3층에는 356㎡(약 108평) 규모의 스포키 키즈클럽이 자리 잡았다. 유아를 대상으로 요리 수업과 모래놀이, 블록놀이 등 놀이와 교육을 결합한 프로그램을 운영한다.

롯데몰은 어린이뿐 아니라 성인 취미생활 관련 매장도 확보했다. 반다이남코코리아의 국내 최대 규모 펀스퀘어와 일본 피규어·프라모델 전문 브랜드 베스트하비의 국내 1호점을 유치했다. 바운스는 청량리뿐 아니라 롯데몰 광교와 타임빌라스 수원에도 센터를 운영하고 있다.

신세계프라퍼티가 운영하는 스타필드도 어린이 놀이시설을 주요 콘텐츠로 활용하고 있다.

스타필드 수원에는 플레이타임그룹의 프리미엄 실내 놀이터 챔피언 더블랙벨트가 입점해 있다. 신체활동을 중심으로 한 놀이시설에 미술 체험을 더했다. 어린이들이 책을 읽고 공연도 즐길 수 있는 별마당 키즈도 운영한다.

스타필드 고양은 어린이 놀이시설 챔피언1250X와 스포츠 체험시설 스몹, 워터파크·찜질스파 아쿠아필드를 한곳에 배치했다. 어린 자녀부터 성인까지 연령대별로 즐길 거리를 마련한 것이다.

현대백화점은 지난해 1월 현대프리미엄아울렛 송도점 3층 면적의 절반가량을 개편해 3530㎡(약 1068평) 규모의 키즈 플레이 그라운드를 조성했다.

유아동 패션·잡화·완구 브랜드 17개와 함께 어린이 예술 체험 공간 모카플러스, 놀이 교육 브랜드 트니트니 플러스 등을 배치했다. 상품 판매 공간에 교육과 체험시설을 결합한 형태다.

유통기업들이 어린이 놀이시설에 공을 들이는 배경에는 고객의 체류시간과 방문 빈도를 늘리려는 전략이 있다.

일반 상품은 필요한 시기에 구매하지만 어린이 놀이시설과 교육 프로그램은 매주 이용하는 것도 가능하다. 날씨에 구애받지 않는 실내 공간이라는 점도 가족 단위 고객을 확보하는 데 유리하다.

아이 한 명의 방문이 부모의 외식과 카페 이용, 장보기 등 추가 소비로 이어질 가능성도 있다.

롯데몰 청량리의 경우 설문 응답자 가운데 인근 지역 주민이 86%에 달했고, 개장 기념 행사에서 다회 이용권이 앱 결제액의 절반 이상을 차지했다.

개장 초기의 관심을 일회성 방문에 그치지 않고 생활권 내 반복 방문으로 연결하는 것이 롯데몰의 향후 과제가 될 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지