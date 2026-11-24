임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹과 관련해 국회에서 위증한 혐의로 재판에 넘겨진 송호종 전 대통령경호처 경호부장과 이를 교사한 이관형 전 국회사무처 직원이 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았다.

임성근 전 해병대 1사단장의 구명 로비 의혹과 관련해 국회에서 위증한 혐의 등으로 기소된 송호종 전 대통령 경호처 경호부장(왼쪽)과 이관형 전 국회사무처 직원이 24일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 선고 공판에 출석하고 있다. 뉴스1

서울중앙지법 형사32부(재판장 류경진)는 24일 국회증언감정법 위반(위증) 혐의로 기소된 송 전 부장에게 징역 8개월에 집행유예 1년을 선고했다. 송 전 부장에게 위증을 교사한 혐의로 함께 재판에 넘겨진 이씨에겐 징역 6개월에 집행유예 1년이 선고됐다.

재판부는 송 전 부장이 2024년 10월 국회 법제사법위원회 국정감사에 증인으로 나와 이른바 ‘삼부 내일 체크하고’ 메시지의 뜻에 대해 허위 답변한 혐의를 유죄로 인정했다.

당시 더불어민주당 의원들은 2023년 5월 이종호 전 블랙펄인베스트 대표, 송 전 부장, 이씨 등 5명이 참여하는 ‘멋쟁해병’ 단체대화방에서 ‘삼부 내일 체크’라고 한 이 전 대표의 말이 삼부토건을 의미한다며 주가조작 의혹을 제기했다. 송 전 부장은 이에 ‘삼부’는 ‘골프 3부’의 의미일 뿐 삼부토건 주가조작 의혹과는 무관하다고 주장했다.

재판부는 “9홀만 도는 3부 일정은 당시 피고인들이 예정하던 골프 라운딩 계획과 맞지 않는다”며 “삼부가 골프 3부와 무관하고 삼부토건과 관련 있음을 송호종은 명백히 알았고, 이 내용을 이관형과도 공유해 서로 의견을 정리한 상황이었다”고 판단했다.

송 전 부장이 국감에서 ‘이종호 전 대표가 윤석열, 김건희를 얘기한 적 있는지’ 묻는 말에 “없다”고 허위 답변한 혐의도 유죄로 인정했다. 재판부는 “이종호는 김건희 등과의 친분을 수시로 여러 자리에서 과시했고 송호종도 여러 차례 들은 사실이 인정된다”고 짚었다.

이관형씨도 송 전 부장에게 국정감사 예상 질의 답변서를 제공하며 허위 증언을 교사한 혐의가 유죄로 인정됐다.

다만 재판부는 송 전 부장이 임 전 사단장과 2023년 7∼8월 통화했는지, 또 그해 연말 이 전 대표 또는 임 전 사단장과 특정 장소에서 만나 음주했는지에 관한 질의에 부인하는 취지로 답한 부분은 위증으로 판단하지 않았다. 통화 여부를 기억하고 있다고 보이지 않고, ‘저녁에 만나 술 마신 적 있는지’ 물어본 말에 부인한 것으로 기억에 반하는 허위진술이라고 보기 어렵다는 이유에서다.

재판부는 “송호종은 해병대 1사단장의 구명로비 및 수사 외압과 관련해 국회에 출석해 선서한 이상, 최대한 성실히 답해 국민들의 의혹을 해소할 의무가 있었음에도 허위로 진술했고 이관형은 이를 조력했기 때문에 죄질이 좋지 않다”고 했다.

다만 이들이 당시 구명로비나 수사 외압과 직접 관련 있는 사람들은 아니고, 위증으로 관련 수사가 원천적으로 방해받았다고 보긴 어려운 점이 참작됐다.

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