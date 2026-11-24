집 안에서 인공지능(AI)으로 건강을 돌보고 자율주행차가 일상이 되는 미래형 도시 모델인 ‘세종 스마트시티 국가시범도시’가 첫 삽을 떴다. 2018년 국가시범도시 선도지구로 지정된 지 8년 만이다.

세종시는 24일 합강동(5-1생활권) 세종스마트시티엘(L) 공사현장에서 기공식을 열었다. 기공식엔 조상호 세종시장과 최형욱 행정중심복합도시건설청 차장, 이기봉 국토부 도시정책관, 김종민 국회의원 등이 참석했다. 세종 5-1생활권은 2018년 국가시범도시 선도지구에 선정됐다.

조상호 세종시장 등이 24일 세종 합강동에서 세종 스마트시티 국가시범도시 기공식을 열고 있다. 세종시 제공

세종 스마트시티 조성 사업은 총사업비 3조1636억원을 들여 주거와 행정·연구·산업 등에 AI 기반 기술과 서비스를 집약시킨 서비스를 받을 수 있는 지역을 탄생시키는 것을 목표로 하고 있다.

2037년까지 관련 기능 구축을 마무리할 예정이다. 사업은 민간기업이 참여하는 민관 합동 특수목적법인(SPC) 세종스마트시티㈜가 주관한다.

세종 스마트시티는 주거 중심 스마트리빙존(대지면적 17만6413㎡)과 상업·오피스 등 기능 중심의 혁신벤처스타트업존(16만3593㎡)으로 나뉘어 개발된다.

시민의 일상과 직결된 이동 수단과 교육·일자리, 에너지·환경, 안전·생활, 문화·쇼핑, 거버넌스, 헬스케어 등 7대 혁신 요소를 중점으로 설계된다.

시는 혁신성장진흥구역을 지정해 민간이 자유롭게 스마트기술과 서비스를 개발, 신산업 시장을 창출하고 선점하도록 할 수 있는 환경을 조성했다.

주거 지역과 상업 지역의 건축과 분양에서 발생하는 개발수익은 스마트도시 서비스의 구축·운영·고도화에 전액 재투자된다.

시는 거주민의 체감도를 높이기 위해 최근 ‘스마트시티 리빙랩(생활실험실)’을 운영하고 있다. 리빙랩은 시민이 서비스 이용자에 머물지 않고 지역문제 발굴부터 서비스 기획·실증·평가 및 개선 과정에 직접 참여해 문제를 해결하는 방식이다.

세종시민들은 올해부터 AI 기반 공공생활정보 자동화 시스템과 무신호 양방향 지능형 보행자 안전 보조시스템을 체험하고 평가한다.

조상호 세종시장은 “세종 스마트시티는 첨단 기술을 단순히 전시하는 것에서 벗어나 시민이 일상의 편리함과 안전을 체감할 수 있도록 도시 전체를 살아있는 테스트베드로 조성하는 사업”이라며 “국제 수준의 스마트시티로 만들 수 있도록 각종 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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