국립부산과학관이 누적 관람객 900만명을 돌파하며 동남권 대표 과학문화 거점으로 자리매김했다.

국립부산과학관은 누적 관람객 900만명 달성을 기념해 900만 번째 입장객과 전·후 입장객 등 3팀을 대상으로 축하 이벤트를 진행했다고 24일 밝혔다.

송삼종 부산과학관장(가운데)이 부산과학관 900만 번째 및 전·후 관람객들과 기념촬영을 하고 있다. 국립부산과학관 제공

행운의 주인공은 충남 서산시에 거주하는 김철우씨 가족으로, 연간회원권과 문화상품권 30만원, 과학교구 세트 등이 전달됐다. 전·후 입장객 2팀도 각각 연간회원권과 문화상품권 10만원, 과학교구 세트 등을 받았다.

김씨는 “평소 과학을 좋아하는 아이들과 함께 부산과학관을 방문했는데 900만명 돌파의 주인공이 돼 기쁘다”며 “앞으로 1000만명을 넘어 더 많은 사람이 부산과학관을 찾았으면 좋겠다”고 말했다.

연간회원권 소지자는 상설전시관과 어린이과학관을 무료로 이용할 수 있으며 특별기획전도 우대 요금으로 관람할 수 있다. 또 사이언스패스 혜택을 통해 국립중앙과학관을 비롯한 전국 국립과학관의 상설전시관을 무료로 이용할 수 있다. 지난 4월 도입된 연간회원권은 가입자 1000명을 돌파하며 큰 호응을 얻고 있다.

송삼종 부산과학관장은 “900만명이라는 누적 관람객 수는 과학관이 지역사회와 함께 성장해 온 발자취”라며 “어린이와 청소년에게 꿈과 호기심을, 시민들에게는 일상 속 과학의 즐거움을 전하는 동남권 과학문화 중심 역할을 다하겠다”고 말했다.

한편 부산과학관은 자동차와 항공우주, 선박, 에너지, 의과학 등 동남권 주력 산업을 주제로 한 전시와 교육·체험 프로그램을 운영하고 있다. 어린이부터 성인까지 온 가족이 과학을 체험할 수 있는 콘텐츠를 확대하며 지역 과학문화 확산에 힘쓰고 있다.

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