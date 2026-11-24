한국남부발전이 퇴직을 앞둔 고경력 직원의 실무 경험과 전문성을 활용해 발전소 현장의 안전관리를 강화한다.

남부발전은 24일 부산 본사에서 대한산업안전협회와 ‘KOSPO 안전동행단’의 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

24일 김 사장(왼쪽)이 임무송 대한산업안전협회장(오른쪽)과 부산 본사에서 열린 안전동행단 역량강화 업무 협약 후 기념사진을 찍고 있다. 남부발전 제공

안전동행단은 퇴직을 앞둔 고경력 직원의 전문성을 활용해 현장 안전점검을 강화하고 안전관리 노하우를 후배 직원들에게 전수하기 위해 지난 7월 출범한 조직이다. 현재까지 제1기 안전동행단 소속 직원 7명은 각 발전 현장에서 총 178건의 안전 위험요소를 발굴·개선하며 안전사고 예방에 기여했다.

이번 협약은 안전동행단의 역량을 강화하는 동시에 고경력 안전 전문인력에 대한 산업현장의 수요에 부응하기 위해 마련됐다.

양 기관은 산업재해 예방을 위한 안전교육 및 컨설팅, 사업장 안전문화 확산, 일자리 창출 지원 등에 협력하기로 했다.

김준동 남부발전 사장은 “이번 업무협약은 발전설비 현장 이해도가 높은 고경력 직원들을 활용해 안전사고 예방과 안전문화 확산에 기여한다는 점에서 산업현장의 모범사례가 되기를 바란다”며 “앞으로도 직무 세부화 등 안전동행단 운영 고도화를 위한 지원과 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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