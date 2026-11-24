경기 고양지역 중∙고등학교 교복 입찰 과정에서 업체들의 담합이 이뤄진 정황이 경기도교육청 특별감사로 확인됐다. 도교육청은 업체 13곳을 서울지방중대범죄수사청에 수사를 의뢰했다.

안민석 경기도교육감은 24일 ‘교육 비리와의 전쟁 선포’ 기자회견을 열고 고양지역의 2023학년도 교복 구매 입찰 79건을 특별감사한 결과 업체들이 가격을 사전에 조율하거나 들러리로 참여하는 정황을 파악했다고 밝혔다.

안민석 경기도교육감이 24일 경기도 수원시 경기도교육청 남부청사에서 교복 입찰 비리 감사 결과 기자회견을 하고 있다. 경기도교육청 제공

도교육청에 따르면 제보된 낙찰 예정 학교 45개교 중 34개교에서 예정 업체와 실제 낙찰업체가 일치했다. 특정 업체들이 여러 학교 입찰에 반복적으로 참여하면서 학교별로 낙찰을 나누는 ‘사전 낙찰 조율’이 의심되는 정황이 확인됐다.

교복 납품업체는 학교가 정한 품질 기준을 통과한 업체 중 최저가를 제시하는 곳으로 선정되는 구조다. 이에 업체들은 사전에 입찰 참여 여부와 들러리 참여, 얼마를 써낼 지 등을 협의하면서 학교별 낙찰 예정 업체를 미리 정한 것으로 제보 녹취록으로 확인됐다.

실제로 업체들은 입찰에 써낸 가격이 서로 비슷하거나 입찰 기준 가격에 가까울 정도로 높았다.

입찰 기준가격 대비 업체가 써낸 가격의 비율을 뜻하는 ‘투찰률’을 비교한 결과, 1·2순위 업체의 투찰률 차이가 1%포인트 이내인 사례는 36건이었다. 일부 학교에서는 두 업체가 써낸 가격의 차이가 500원에 불과했다.

‘들러리 입찰’이 의심되는 사례도 10건이었다. 여러 업체가 입찰에 참여했으나 일부 업체가 견본을 내지 않는 등의 사유로 탈락해 한 업체만 적격업체로 남는 방식이다.

24일 오후 임병민 고양교육지원청 감사과장, 강현주 고양교육지원청 교육장, 정윤희 경기도교육청 대변인, 정은지 고양교육지원청 행정국장(왼쪽부터)이 교복 입찰 담합 비리 의혹과 관련해 서울지방중대범죄수사청에 수사를 의뢰하고 있다. 경기도교육청 제공

안 교육감은 “담합의 피해는 교복비 인상과 품질 저하로 이어진다”며 “교복 비리를 시작으로 급식 비리, 시설 비리 등 고질적인 교육 비리를 발본색원하겠다”고 강조했다.

도교육청은 도내 최근 5년간의 교복 구매 자료를 전수 조사한 뒤 추가로 의심 정황이 발견되면 수사 의뢰 및 공정위 신고 등 후속 조치를 할 계획이다.

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