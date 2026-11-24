인하대학교 학생사회봉사단이 관내 연안초교 학생들과 벽화 작업에 나서 눈길을 끈다. 연안초 학생들의 밝은 미래와 희망을 학교 공간에 담고, 아이들이 자신의 꿈을 자유롭게 담아낼 수 있도록 기획됐다.

인하대는 봉사단 인하랑이 최근 연안초교와 함께 ‘꿈 벽화 프로젝트’를 진행했다고 24일 밝혔다. 인하랑은 작업에 앞서 학생들로부터 꿈에 관한 이야기를 듣고, 이를 바탕으로 도안을 제작했다. 인하대 집수리 봉사동아리 ‘트인’과 협업해 벽면 보수 뒤 밑그림과 채색을 거쳤다.

인하랑과 학생들은 서로 이야기를 나누며 그림을 같이 완성했다. 초등학생들은 자신의 생각과 바람을 표현했고, 인하랑 단원들은 나눔·소통의 의미를 되새겼다. 인하랑은 앞으로도 지역사회와 더불어 여러 세대가 참여하고 성장할 수 있는 활동을 이어갈 계획이다.

이번 프로그램을 총괄한 김도현 인하랑 기획1부장(신소재공학과)은 “좋은 벽화를 선물하고자 도안 제작부터 스케치, 채색까지 많이 준비했다”며 “아이들의 밝은 에너지와 단원들의 정성이 어우러져 뜻깊은 결과물이 나왔다”고 말했다.

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