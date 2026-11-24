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기준 중위소득 50% 이하 빈곤층이 3년 새 69만명 늘어난 것으로 나타났다. 반면 같은 기간 기초생활보장 수급자는 30만명 느는 데 그쳤다.

24일 보건복지부에 따르면 복지부는 전날 제81차 중앙생활보장위원회 심의·의결을 거쳐 이 같은 내용을 담은 ‘제4차 기초생활보장 종합계획(2027∼2029)’을 발표했다. 향후 3년간 기초생활보장제도의 정책 방향과 개선 과제를 담은 계획이다.

◆ 가난한 사람은 늘었는데 보호는 더디게 늘었다

복지부 실태조사 결과 수급자와 차상위계층을 포함한 기준 중위소득 50% 이하 빈곤층은 2021년 325만명에서 2024년 394만명으로 증가했다.

반면 생계·의료·주거·교육급여 등 기초생활보장 수급자는 같은 기간 227만명에서 257만명으로 30만명 늘었다. 빈곤층이 늘어난 폭이 수급자 증가 폭의 두 배를 넘는 것이다.

상대적 빈곤율도 2021년 14.8%에서 2024년 15.3%로 높아졌다. 2022년 기준 한국의 빈곤율은 14.9%로 경제협력개발기구(OECD) 평균(11.5%)을 웃돌았고, 빈곤층의 평균 소득이 빈곤선에 얼마나 못 미치는지를 나타내는 빈곤갭도 33.2%로 OECD 평균(29.5%)보다 컸다.

정부는 소득·자산 격차가 벌어지고 계층 간 생활 여건이 갈라지는 이 흐름을 ‘K자형 양극화’로 진단했다. 경제적 어려움이 생계를 넘어 의료·돌봄·교육 같은 삶의 기회 격차로 번지지 않도록 안전망을 넓히겠다는 것이다.

◆ “소득 조금 넘어 탈락”…1인 가구 선정기준 95만원대로

가장 큰 변화는 생계급여 선정기준이다. 지금은 가구의 소득인정액이 기준 중위소득의 32% 이하여야 생계급여를 받는다. 정부는 이 기준을 2028년 33%, 2029년 34%, 2030년 35%로 해마다 1%포인트씩 올린다.

기준이 32%에 머무는 내년에도 기준 중위소득이 오르면서 생계급여 최대 지급액은 1인 가구 월 87만5533원, 4인 가구 월 221만7563원으로 올해(82만556원·207만8316원)보다 늘어난다.

복지부가 든 예시를 보면 서울에 혼자 사는 65세 B씨는 월 소득인정액이 90만원으로 내년 1인 가구 선정기준을 조금 넘어 생계급여를 받지 못한다.

선정기준이 35%가 되면 내년 기준 중위소득으로 따져도 1인 가구 선정기준은 약 95만8000원으로 높아져, B씨는 월 약 5만8000원의 생계급여를 새로 받게 된다.

복지부는 생계급여 수급 가구가 현재 146만가구에서 2029년 156만가구 이상으로 늘 것으로 내다봤다. 주거급여 선정기준도 기준 중위소득 48%에서 50%까지 단계적으로 높이고, 내년 기준임대료를 지역과 가구원 수에 따라 월 1만2000∼5만원 올린다.

재산 기준도 손본다. 지금은 배기량 2000cc를 넘는 차량은 낡았더라도 차량가액 전체가 월 소득으로 잡힌다. 복지부 예시에서 차량가액 400만원짜리 노후 승용차를 가진 1인 가구는 서류상 월 소득이 400만원으로 잡혀 생계급여에서 탈락했다.

정부는 자동차 기준을 차량가액 중심으로 단순화하고 소득환산율을 낮추는 방안을 검토한다. 고가 차량은 계속 수급 대상에서 빼는 방안도 함께 검토한다.

◆ 가족 재산·신청 동의 없어도…위기가구엔 당일 30만원

2027년 하반기부터는 중증장애인이 포함된 가구에 대해 생계·의료급여의 부양의무자 기준을 전면 폐지한다. 지금은 따로 사는 부모·자녀 등 1촌 직계혈족과 그 배우자가 연소득 1억3000만원이나 일반재산 12억원을 넘으면 생계급여를 받을 수 없다.

복지부는 이로써 약 2만가구가 새로 지원을 받을 것으로 봤다. 생계급여는 2030년까지 75세 이상 노인 가구의 부양의무자 기준을 단계적으로 없애는 방안을, 의료급여는 의료·돌봄 필요가 큰 가구의 기준 완화를 검토한다.

신청주의의 빈틈도 메운다. 위기 상황에서 본인이 신청하기 어렵거나 신청 동의를 받기 어려우면 담당 공무원이 생계급여를 직권으로 신청할 수 있게 된다. 직권으로 신청했다가 탈락하더라도 담당 공무원이 보호가 필요하다고 판단하면 지방생활보장위원회 심의를 거쳐 보호할 수 있다.

긴급복지에는 ‘우선드림’이 생긴다. 2027년부터 읍·면·동 담당자가 현장을 확인해 즉각적인 위기 해소가 필요하다고 판단하면 시·군·구 결정 전에 긴급복지 생계지원금 가운데 30만원을 당일 먼저 지급한다.

지금은 긴급복지 지원이 결정되기까지 사흘가량 걸린다. 복지부 예시에 따르면 폐업으로 소득이 끊긴 1인 가구가 이후 생계지원 대상자로 결정되면 3개월간 월 80만원을 받고, 먼저 받은 30만원은 여기서 뺀다.

◆ 간병비·건강검진…의료급여도 넓힌다

의료급여는 예방부터 치료 뒤 일상 복귀까지 지원을 늘린다. 65세 이상 의료급여 수급자의 건강검진 항목을 혈액·소변 검사와 흉부 엑스레이 등 건강보험 가입자 수준으로 맞추고, 2027년 하반기부터는 의료·간병 필요도가 높은 수급자에게 요양병원 간병비를 지원한다.

퇴원한 수급자가 지역사회에 자리 잡도록 방문 건강관리와 도시락 제공 등 재가의료급여 서비스를 넓히고, 지원이 끝난 뒤에도 통합돌봄 체계 안에서 돌봄을 이어간다. 취업으로 소득이 늘어 선정기준을 넘더라도 일정 기간 의료급여를 유지하는 ‘자립이행 특례’는 자활 가능성이 높은 청년부터 도입하는 방안을 검토한다.

정은경 보건복지부 장관은 “제4차 기초생활보장 종합계획은 최근 K자형 양극화가 기본생활 및 삶의 기회에 대한 격차로 이어지지 않도록 가장 어려운 국민의 생활을 더욱 두텁게 보호하기 위한 다양한 제도 개선 과제를 담았다”고 밝혔다.

◆ “35%는 계획 밖 2030년”…‘검토’ 과제 많다는 비판도

시민사회에서는 계획이 빈곤의 속도를 따라가지 못한다는 비판이 나왔다. 참여연대 사회복지위원회는 발표 당일 논평에서 “정부가 발표한 수치로도 제도 밖의 빈곤이 제도 안의 보호보다 빠르게 증가하고 있음이 확인된다”며 “대책은 이 진단에 상응하지 못한다”고 밝혔다.

참여연대는 계획 마지막 해인 2029년의 생계급여 목표가 34%이고 35%는 계획 기간 밖인 2030년의 일이라고 짚었다. 앞선 제3차 종합계획(2024∼2026)도 35%까지 올리겠다고 했지만 32%에 그쳤다는 것이다.

부양의무자 기준 폐지로 새로 보호받는 2만가구에 대해서도 “빈곤층이 3년 사이 69만명 증가한 현실과 비교하면 지나치게 작은 규모”라고 했다.

75세 이상 노인 가구의 부양의무자 기준과 자립이행 특례 등 상당수 과제가 ‘검토’로 남았고, 3년 계획에 소요 재정이 제시되지 않았다는 지적도 함께 내놨다.

직권신청과 우선드림에 대해서는 “의미 있는 진전”이라면서도 “선정기준과 재산 기준, 부양의무자 기준이 유지된다면 직권으로 신청하여도 탈락할 수밖에 없다”고 했다.

다만 제도가 넓어질수록 이를 집행할 현장의 부담도 커진다. 복지부도 복지 대상자가 늘고 제도가 복잡해지면서 지방자치단체의 업무 부담이 커지고 있다고 진단했다.

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