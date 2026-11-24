서울무용제 조직위원회는 ‘2026 서울무용제 특별공로상’ 수상자로 유주현 중앙SUNDAY 부장과 박유진·최원선 서울시의원을 선정했다고 24일 발표했다. 무용예술 진흥과 예술인 권익 향상, 지속 가능한 창작 환경 조성, 춤의 대중적 확산에 기여한 공로를 기리는 상이다.

서울무용제 특별공로상 수상자. 왼쪽부터 박유진, 최원선, 유주현. 서울무용제 조직위원회 제공

발레·무용을 비롯한 공연예술 현장을 꾸준히 취재해 온 유 부장은 작품과 무용수의 이야기를 쉽고 생동감 있는 글로 풀어내 대중의 관심을 끌어올리고 무대와 독자를 이어 왔다.

재선인 박 의원은 시의회 예산결산특별위원장과 문화체육관광위원회 부위원장을 맡고 있다. 독립무용예술인의 창작 여건에 관심을 기울이며 현장의 목소리가 정책에 반영되도록 공정한 지원 체계 마련을 촉구해 왔다.

같은 위원회 부위원장인 최 의원은 한양대 중국문제연구소 학술연구교수 등을 지낸 국제학 박사다. 서울청년문화패스가 대중 장르 위주로 쓰이는 현실과 무용 등 기초예술 분야의 어려움을 짚으며 예술인의 안정적 창작과 시민의 문화 향유를 아우르는 정책 개선을 주문해 왔다.

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