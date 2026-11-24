연인을 폭행한 혐의로 실형을 선고받았던 헬스 트레이너 황철순씨가 피해자에게 1550만원을 배상하게 됐다. 형사재판과 별개로 진행된 손해배상 청구 소송에서 1심에 이어 항소심도 황씨의 배상 책임을 인정했다.

24일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사항소2-1부(김홍준·김연하·예지희 부장판사)는 피해자 A씨가 황씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 황씨의 항소를 기각하고 1550만원을 배상하도록 한 1심 판결을 유지했다.

헬스 트레이너 황철순씨. tvN 예능 프로그램 ‘코미디빅리그’ 방송화면 캡처

황씨는 2023년 10월16일 전남 여수의 한 건물 야외 주차장에서 당시 연인이던 A씨와 말다툼을 벌이다 주먹과 발로 A씨의 얼굴과 머리 등을 여러 차례 폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

황씨는 이 과정에서 A씨의 휴대전화와 차량도 파손했다. 폭행으로 A씨는 골절 등 전치 3주의 상해를 입었다. 황씨는 같은 해 8월에도 자신의 집에서 A씨의 머리를 때리고 머리채를 잡아끄는 등 폭행한 것으로 조사됐다.

폭행·폭행치상·재물손괴 혐의로 기소된 황씨는 2024년 7월 1심에서 징역 1년을 선고받고 법정구속됐다. 같은 해 11월 항소심에서는 범행을 모두 인정하고 반성한 점 등이 고려돼 징역 9개월로 감형됐다. 이후 형이 확정된 황씨는 지난해 1월 가석방으로 출소했다.

A씨는 형사재판이 진행 중이던 2024년 8월 황씨의 폭행으로 신체적·정신적 피해를 입었다며 민사소송을 제기했다. 황씨가 유튜브에 올린 해명 영상으로 명예까지 훼손됐다는 것이 A씨의 주장이었다.

민사 1심 재판부는 폭행과 재물손괴뿐 아니라 황씨가 자신의 유튜브 채널에서 A씨의 사생활을 언급한 행위에 대해서도 배상 책임을 인정했다. 해명 영상에서 공개한 내용이 A씨의 명예를 훼손했다고 판단한 것이다.

재판부는 폭행에 따른 정신적 피해 위자료 700만원과 명예훼손 위자료 500만원, 치료비 및 차량·휴대전화 수리비 등 350만원을 합해 배상액을 총 1550만원으로 산정했다.

피트니스 선수 출신인 황씨는 2011년부터 2016년까지 tvN 예능 프로그램 ‘코미디빅리그’에서 ‘징맨’으로 출연하며 얼굴을 알렸다.

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