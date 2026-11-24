대전지역 노동계가 내년도 예산안에 돌봄노동자 처우개선을 위한 예산 반영을 촉구하고 나섰다.

민주노총 대전지역본부는 24일 더불어민주당 박용갑 의원 지역구 사무실 앞에서 기자회견을 열어 “정부의 2027년도 예산안에 돌봄노동자 처우개선 예산이 반영되지 않았다”며 “국회가 책임지고 돌봄노동자 처우개선 예산을 증액 편성하라”고 요구했다.

민주노총 대전지역본부가 24일 대전 중구 박용갑 민주당 의원 지역구 사무실 앞에서 돌봄노동자 처우 개선을 위한 정부 예산안 반영을 촉구하는 기자회견을 열고 있다. 민주노총 대전본부 제공

민주노총 대전본부는 “820조9000억원 규모의 내년도 정부 예산안에 130만 돌봄노동자 처우개선 예산은 담기지 않았다”며 “민주노총과 정부 4개 부처가 올해 5∼8월 논의해 마련한 합의안도 반영되지 않았다”고 질타했다.

이들은 “돌봄노동자 94% 이상이 경력을 인정받지 못하고 최저임금 시급제로 일하고 있다”며 “주 15시간 미만 쪼개기 계약이 흔해 유급휴일이나 퇴직금도 받지 못하는 경우가 많아 노동자들의 이탈이 늘고있다”고 지적했다.

그러면서 “노동자의 이탈은 결국 국민이 받는 돌봄 서비스의 질 저하로 이어질 수밖에 없다”며 “2%도 안 되는 국공립 돌봄 시설을 크게 늘리고 예산 심의를 맡은 국회 예결위·보건복지위원회가 처우개선 예산을 증액해야 한다”고 강조했다.

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