충남 천안시가 추진하는 대규모 조직개편안이 마라톤 심의 진통 끝에 시의회 가까스로 소관 상임위원회 문턱을 넘었다. 심사 과정에서 집행부의 사무공간 재배치와 부실한 심의자료 등이 도마 위에 오르면서 조직개편을 준비하는 행정의 자세도 개선해야 한다는 지적이 나왔다.

천안시의회 경제산업위원회(위원장 복아영)는 24일 제294회 제2차 정례회 제2차 회의를 열고 전날 심사를 보류했던 ‘천안시 행정기구 및 정원 조례 전부개정조례안’과 ‘천안시 사무위임 조례 일부개정조례안’을 재심의해 수정 가결했다.

천안시의회 경제산업위원회의 24일 천안시 조직개편안 관련 조례 심의 모습.

집행부가 당초 ‘신속허가과’로 변경하려 했던 부서 명칭은 심의 과정에서 기존 ‘허가과’를 유지하는 것으로 수정됐다.

이번 조직개편에 따라 천안시 공무원 정원은 136명 늘어난다. 전략산업국은 경제전략국으로, 행정자치국은 행정안전국으로, 문화체육국은 문화체육관광국으로, 건설안전교통국은 교통건설국으로 각각 명칭이 바뀐다.

시장 직속 소통홍보관을 비롯해 AI혁신담당관, 통합돌봄과, 스포츠산업과, 먹거리정책과 등 22개 부서가 신설된다. 스마트도시추진과와 K컬처박람회추진과, 농수산물도매시장관리사업소 등 18개 부서는 폐지된다.

조직개편안이 상임위를 통과하기까지의 과정은 순탄치 않았다. 경제산업위원회는 전날부터 8시간이 넘는 마라톤 심사를 벌였다.

조례안 의결에 앞서 집행부가 사무공간 재배치를 진행한 데 대한 문제 제기가 있었던 데다 의원들의 요청에 따라 제출한 자료에서도 오탈자 등 오류가 잇따르면서 심사가 길어졌다.

류제국 의원은 조직개편안 심사를 마무리하면서 향후 조직개편이나 다른 안건의 심의 과정에서는 집행부가 보다 세심하고 충실하게 자료를 준비해 줄 것을 주문했다.

행정의 효율성을 높이기 위한 대규모 조직개편이 정작 집행부의 준비 부족으로 심의 과정에서 불필요한 진통을 겪었다는 지적이다. 상임위를 통과한 조직개편 관련 조례안은 시의회 본회의 의결을 거쳐 최종 확정된다.

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