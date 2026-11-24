리틀엔젤스예술단은 지난 20일 충남 금산다락원 생명의 집 대공연장에서 세계순회 60주년 기념공연 앙코르 무대를 성황리에 마쳤다고 24일 밝혔다.

리틀엔젤스예술단이 20일 충남 금산다락원에서 세계순회 60주년 기념공연 앙코르 무대를 펼치고 있다. 리틀엔젤스예술단 제공

이번 공연은 지난해 서울 광진구 유니버설아트센터에서 선보인 기념공연을 금산군 주최로 다시 올린 것으로, 세계 무대에서 사랑받아 온 우리 춤과 노래를 지역 관객과 함께 나누기 위해 마련됐다. 2025년 초연작 ‘신탈춤’을 비롯해 60여 년 역사를 함께해 온 대표 레퍼토리 ‘북춤’, ‘처녀총각’, ‘부채춤’, ‘시집가는날’ 등 한국무용 7개 작품과 합창으로 꾸며졌다. 역동적인 군무와 섬세한 춤사위로 한국 전통무용의 멋을 펼쳐냈으며, 단원들의 맑은 화음은 객석에 깊은 울림을 전했다.

리틀엔젤스예술단은 1965년 미국 공연을 시작으로 세계 61개국을 순회하며 한국 전통예술을 알려왔고, 그 공로로 대한민국 대통령 표창을 4회 수상했다. 올해 10월에는 미국 로스앤젤레스와 멕시코 6개 도시 공연으로 민간 문화사절단의 역할을 이어갔다.

문훈숙 리틀엔젤스예술단 이사장은 “60년 세계순회의 의미가 담긴 무대를 금산 관객들과 다시 나눌 수 있어 뜻깊었다”며 “따뜻하게 맞아 주신 군민 여러분의 응원을 안고 오는 28일 정기공연에서도 우리 전통예술의 아름다움을 전하겠다”고 말했다.

한편, 리틀엔젤스예술단 정기공연 '하모니(HARMONY)'는 28일(토) 오후 2시와 6시 두 차례 서울 유니버설아트센터에서 열리며, 2026년 신작도 무대에 오른다.

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