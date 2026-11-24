올해 7월 인천형 행정체제 개편으로 출범한 검단구가 첫 행정사무감사에 돌입했다. 종합적인 점검으로 불합리한 사항은 시정하고, 실효성 있는 정책 대안을 제시하는 데 초점이 맞춰질 전망이다.

검단구의회는 제2차 정례회 기간 중인 24일 행감을 시작해 내달 1일까지 총 8일간 진행한다고 밝혔다. 본청 각 부서와 소속기관 대상으로 행정 운영 실태와 주요 정책사업 추진 현황, 예산 집행 적정성 등 구정 전반을 면밀히 들여다볼 예정이다.

앞서 지난 9월 제3회 임시회에서 구성된 행감특별위원회는 의장을 제외한 7명의 의원으로 꾸려졌다. 주요 현안에 대한 심도 있는 질의와 현지 확인 등으로 행정의 책임성을 높이고, 구민 의견과 요구가 구정에 충실히 반영될 수 있도록 내실 있는 감사를 벌일 계획이다.

박병빈 행감사특별위원장은 “단순한 지적에 그치지 않고 합리적인 개선 방안과 정책 대안을 제시할 것”이라며 “구민들이 체감할 수 있는 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 구의회는 12월 1일까지 행감을 실시한 뒤 3일 특위 결과보고서 작성, 16일 제4차 본회의에서 최종 채택할 예정이다.

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