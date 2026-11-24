전북 전주 혁신도시에 금융투자·자산운용사들의 사무소 개소가 잇따르면서 금융산업 기반 확대에 속도가 붙고 있다. 국민연금공단 기금운용본부를 중심으로 민간 금융기관의 집적이 이어지는 가운데 증권사와 자산운용사까지 대거 진출하면서 전북 금융산업의 외연 확대와 제3금융중심지 지정 기반 강화에 관심이 쏠린다.

한국투자신탁운용은 24일 전주시 덕진구 만성동 전주만성S타워빌딩에 전주사무소를 개소했다. 개소식에는 배재규 한국투자신탁운용 대표이사, 이석로 한국투자밸류자산운용 대표이사를 비롯해 김성주 국민연금공단 이사장, 유희숙 전북도 기업유치지원실장 등 관계자들이 참석했다.

24일 전북 전주시 만성동에서 열린 한국투자신탁운용 전주사무소 개소식에서 배재규 한국투자신탁운용 대표이사(왼쪽 세 번째)와 김성주 국민연금공단 이사장(〃네번째), 이석로 한국투자밸류자산운용 대표이사(〃다섯 번째) 등 주요 인사들이 테이프를 자르고 있다. 전북도 제공

한국투자신탁운용은 1974년 국내 최초 투자신탁회사로 출범했다. 이번 전주사무소 개소를 계기로 국민연금공단과의 접근성을 높이고 현지 소통과 협력 기반을 강화할 계획이다.

이로써 전북에 거점을 마련한 금융기관은 모두 45곳으로 늘었다. 여기에 키움투자자산운용은 25일 전주 만성동에서 전주사무소 개소식을 열 예정이다.

국민연금공단 기금운용본부를 중심으로 자산운용사와 수탁은행, 금융 사무관리사, 증권사, 인프라 전문 운용사 등이 잇따라 자리 잡으며 금융기관 집적이 확대되고 있다.

최근 금융기관들의 전북 진출은 더욱 활발해지고 있다. 유진투자증권은 지난 17일 전북혁신도시에 전주사무소를 열었다. 금융지주나 은행 계열사를 제외한 일반 증권사가 전주에 거점을 마련한 것은 처음이다. 지난 5월 산업분석실을 신설한 유진투자증권은 기관 영업과 시장 분석 역량을 강화하고 있어 국민연금공단 등 지역 금융기관과의 협력 확대가 기대된다.

iM에셋자산운용과 iM증권도 지난 16일 전주에 나란히 사무소를 개소했다. 산은인프라자산운용은 지난 2일 전주시 완산구 경원동 한국산업은행 전주지점에 전주사무소를 마련했다.

지난달에는 독일계 글로벌 자산운용사 DWS자산운용이 전북혁신도시에 사무소를 열었으며, 삼성자산운용과 삼성액티브자산운용, 삼성SRA자산운용 등 삼성 계열 운용사 3곳도 전주에 거점을 구축했다. 현대인베스트먼트자산운용과 트러스톤자산운용, 마이다스에셋자산운용, NH농협금융, IBK자산운용을 비롯해 우리·신한·KB·하나 금융그룹 등도 전북 진출을 이어왔다.

전북도는 국제금융센터(JIFC) 건립 등 금융 기반시설 확충을 추진하며 금융기관 집적을 바탕으로 자산운용 특화 금융도시 조성과 제3금융중심지 지정에 필요한 기반을 강화하고 있다.

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