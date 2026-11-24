대전 유성 등 서북부권의 체육·문화 거점이 될 서남부종합스포츠타운 조성사업이 본궤도에 오른다.

대전시는 서남부종합스포츠타운 실시설계에 착수했다고 24일 밝혔다. 실시설계는 계룡건설이 맡는다.

대전 서남부종합스포츠타운 조감도. 대전시 제공

서남부종합스포츠타운은 유성구 학하동 일원 76만3497㎡ 부지에 종합운동장과 다목적체육관을 비롯, 주거·상업·공원시설 등을 짓는 사업이다. 총사업비는 체육시설 건립비 2136억원을 포함해 1조437억원이다. 준공 목표는 2029년 12월이다.

종합운동장은 2만석 규모이나 앞으로 3만~4만석까지 확장할 수 있도록 가변형으로 설계된다. 다목적체육관(4650석)과 준비운동장, 테니스장 등도 설치된다.

서남부스포츠타운은 기존 중구 부사동 한밭종합운동장이 철거된 이후 부재했던 대전의 대표 종합운동장 기능을 할 것으로 전망된다. 한밭종합운동장은 대한육상경기연맹 기준 ‘1종 공인경기장’ 인증을 받아 전국체전과 국제대회 유치가 가능한 규격을 갖췄으나 새 야구장 건립을 위해 헐렸다.

스포츠타운은 365일 열린 공간으로 운영될 예정이다. 시는 대규모 경기장이 대회 기간에만 활용되고 비시즌에는 방치되는 문제점을 보완해 생활체육과 문화 복합 거점 시설로 지을 방침이다. 종합운동장과 체육관을 잇는 입체적 보행동선을 비롯, 가족 단위 방문객을 위한 놀이공간, 야외 공연과 행사가 가능한 광장·공원도 들어선다.

허태정 대전시장은 “서남부스포츠타운이 준공되면 전국체육대회는 물론 각종 국제 스포츠 이벤트를 유치할 수 있는 도시 경쟁력이 된다”며 “경기 개최 여부와 관계없이 시민들이 일상적으로 이용할 수 있는 문화·휴식공간으로 새로운 생활복합거점이 될 것”이라고 말했다.

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