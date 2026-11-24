취약계층에게 지원되는 쌀을 지역 음식점이 도시락으로 조리해 배달하는 사업 모델을 제안한 한양사이버대학교 학생들이 한국외식산업학회 경진대회에서 최우수상을 받았다. 취약계층의 식사 문제와 지역 소상공인의 경영난을 동시에 해소할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.

한양사이버대는 호텔외식경영학과 손은정·백건우 학생으로 구성된 ‘우정팀’이 지난 21일 열린 한국외식산업학회 제44차 추계학술대회 및 제18회 캡스톤디자인 경진대회에서 최우수상을 수상했다고 23일 밝혔다.

21일 열린 한국외식산업학회 제44차 추계학술대회 및 제18회 캡스톤디자인 경진대회에서 한양사이버대 학생들이 최우수상을 수상하고 기념촬영을 하고 있다. 한양사이버대학교 제공

우정팀은 이번 대회에서 ‘쌀 말고 밥! 밥 걱정 덜고, 장사 걱정 덜고!’라는 제목의 지역 상생형 사업 모델을 제시했다.

지방자치단체가 지역 음식점을 선정한 뒤 취약계층에게 지급되는 쌀 등 식재료를 해당 음식점에 전달하면 이를 도시락으로 조리해 각 가정에 배달하는 방식이다. 식재료를 지원받고도 조리에 어려움을 겪는 취약계층에는 균형 잡힌 식사를 제공하고, 지역 음식점에는 안정적인 매출을 확보해준다는 취지다.

우정팀은 사업의 실현 가능성을 검토하기 위해 지역 주민 100명과 음식점 5곳이 참여하는 3개월간의 시범사업 계획도 함께 제시했다.

우정팀을 지도한 전혜진 한양사이버대 호텔외식경영학과장은 “일과 학업을 병행하는 학생들이 외식 현장의 경험을 사회 문제 해결로 연결해 거둔 성과라 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 학생들이 현장에서 통하는 기획력을 기를 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

한편 한양사이버대에서 열린 이번 학술대회는 ‘건강한 외식과 사회적 웰빙: 외식산업의 포용적 혁신과 세대 간 연결’을 주제로 진행됐으며 주제 강연과 학술논문 발표, 캡스톤디자인 경진대회 등이 이뤄졌다.

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