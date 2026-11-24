충남 천안시가 사회복지시설에만 배치하고 있는 사회복무요원을 인력 부족을 겪는 행정부서에도 배치하는 방안을 검토해야 한다는 제안이 천안시의회에서 나왔다.

권오중(사진) 천안시의원은 24일 제294회 제2차 정례회 복지정책과 소관 행정사무감사에서 사회복무요원 배치 실태를 점검하고 인력 운용의 효율성을 높일 수 있는 방안 마련을 주문했다.

천안시가 시의회에 제출한 자료에 따르면 현재 시는 지역 내 사회복지시설 123곳에 사회복무요원 292명을 배치하고 있다. 시설별로 적게는 1명에서 많게는 4~5명이 근무하고 있다.

천안시는 과거 사회복무요원을 행정부서에도 배치했으나 각종 사건·사고와 문서 유출 등의 문제가 발생하자 병무청과 협의를 거쳐 사회복지시설에만 배치하는 방식으로 전환했다.

경영미 천안시 복지정책과장은 “사회복무요원들로 인해 사건·사고가 발생하고 기밀문서가 유출되는 등의 문제가 있었던 사례가 있어 지금은 행정기관 배치를 하지 않고 있다”고 설명했다.

권 의원은 과거 일부 사회복무요원의 일탈 사례를 이유로 행정기관 배치를 일률적으로 제한하기보다 개인의 역량과 업무 특성을 고려해 배치할 필요가 있다고 지적했다.

권 의원은 조직개편에도 불구하고 행정인력 부족 문제가 지속되고 있는 상황을 언급하며 사회복무요원 가운데 행정업무를 지원할 역량을 갖춘 인력을 필요한 부서에 배치하는 방안을 제안했다.

이용 아동이 20명 안팎인 지역아동센터에 사회복무요원 3~4명이 배치되는 사례를 들어 시설별 인력 배치의 적정성도 살펴볼 필요가 있다고 강조했다.

권 의원은 윤은미 복지정책국장에게 다른 지방자치단체의 사회복무요원 배치·운영 사례를 비교·분석하고 이를 시장에게 건의하는 등 효율적인 인력 운용 방안을 검토해 달라고 주문했다.

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