경기도가 경기주택도시공사(GH)의 하반기 공사채 발행액 3조7500억원을 행정안전부로부터 전액 승인받으며 광명시흥 등 수도권 주요 공공주택 및 도시개발사업이 궤도에 오르게 됐다. 반면 정부 주도의 공공개발 속도전 이면에는 주택 공급을 확대할수록 빚이 불어나는 ‘부채 딜레마’도 자리 잡고 있다.

◆공공주택 지을수록 빚 불어나는 구조

광명학온지구의 공공시설 조감도. GH 제공

24일 도에 따르면 행안부 사전 심의를 통과한 GH의 하반기 공사채는 광명시흥·광명학온·하남교산·고양창릉·과천과천 공공주택지구와 용인플랫폼 도시개발, 광명시흥 도시첨단산업단지 등 7개 사업에 투입된다. 상반기 승인액(2조3600억원)을 합치면 올해 GH가 확보한 공사채 발행 규모는 총 6조1100억원에 달한다. 초기 토지 보상과 기반시설 구축에 막대한 자금이 소요되는 대규모 택지개발 사업의 재원 조달에 숨통이 트인 셈이다. 공사채는 일종의 채권으로 일정 기준을 넘는 발행에는 정부 승인이 필요하다.

도와 GH는 그동안 주요 개발사업의 안정적 추진을 위해 공사채 발행 관련 제도 개선을 정부에 건의해 왔다. 올해 3월 행안부의 ‘지방공사채 발행·운영기준’이 개정되면서 GH의 발행 여력도 확대됐다. 순자산 3배에서 총부채를 차감하던 기존 방식이 순자산 3배에서 사채발행총액만을 차감하는 것으로 바뀌었기 때문이다.

그러나 공공개발 속도전 이면의 딜레마를 살펴봐야 한다는 지적도 나온다. 대규모 공사채 발행은 필연적으로 지방공기업의 재무 건전성 악화라는 부메랑을 동반한다. GH의 부채총계(2024년 기준)는 이미 14조6600억원대를 넘어섰으며 5년간 부채 증가율도 180%에 육박한다.

용인플랫폼시티 예정지. 용인시 제공

◆부산·대전도시공사도 부채 경고등

특히 GH는 지방공기업법상 적정부채관리제의 영향을 받아 한국토지주택공사(LH)와 달리 자본금 확충 통로가 제한된 상태에서 사업 지분과 차입금만 늘어나는 구조적 한계를 안고 있다.

행안부에 따르면 지난해 결산 결과, 개발사업을 담당하는 전체 지방공기업의 공영개발 부문 당기순손실은 전년보다 악화하며 2858억원을 기록했다.

이 같은 재무 건전성 딜레마는 주요 지방도시공사 전반으로 확산하는 양상이다. 부산도시공사는 올해 상반기 기준 총부채가 1조7440억원으로 반년 새 926억원 증가하며 부채비율이 83%까지 상승했다. 반면 지난해 당기순이익은 424억원으로 전년 대비 49.2% 급감해 자산 확대 이면의 수익성 둔화가 도마 위에 올랐다. 대전도시공사 역시 6500억원 규모의 공사채 상환과 부채비율 관리가 현안으로 떠올랐다.

업계 관계자는 “지방도시공사의 부채는 건설 경기 침체와 자금 회수 지연이 겹칠 경우 유동성 위기로 번질 수 있다”며 “공사채 발행 한도 완화 등 정부 차원의 제도 개선과 함께 치밀한 자금 수지 관리가 뒷받침돼야 한다”고 지적했다.

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