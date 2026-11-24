공영민 고흥군수가 내년 군정 운영의 핵심 축으로 우주·드론·스마트팜 등 3대 미래전략산업의 실질적 성과 창출과 역대 최대 규모인 1조 445억원의 예산 편성을 통한 민생경제 회복을 제시했다.

24일 고흥군에 따르면 공 군수는 이날 열린 제350회 고흥군의회 제2차 정례회 시정연설에서 올해 주요 군정 성과와 함께 2027년도 군정 운영 방향을 밝혔다.

고영민 전남광주 고흥군수가 24일 열린 제350회 고흥군의회 제2차 정례회 시정연설에서 올해 주요 군정 성과와 함께 2027년도 군정 운영 방향에 대해 설명하고 있다. 고흥군 제공

공 군수는 시정연설에서 “민선 8기 동안 군민 통합의 바탕 위에서 고흥의 변화와 발전을 위해 1500여 공직자들과 쉼 없이 달려왔다”며 “민선 9기에는 그동안 다져온 기틀을 군민이 체감하는 현실로 만들어 가겠다”고 강조했다.

군은 올해 주요 성과로 △도덕~도화 간 국도 77호선 시설 개량사업 예비타당성조사 통과 △드론 실증도시 구축사업 2년 연속 선정 △기후변화 대응 미래형 스마트농업 기반 확충 △청년 공공임대주택 45호 및 스마트 영농 빌리지 60호 준공 △역대 최대 신규 재해예방사업 6개 지구 785억원 확보 등을 꼽았다.

여기에 △총 2800억원 규모 골프장·리조트 조성사업 투자협약 체결 △고흥 갯벌 유네스코 세계자연유산 등재 △고흥 농수축산물 국내외 판로 개척 △‘교육혁신 선도지역’ 공모 선정(5년간 최대 100억원 확보) △행정안전부 주관 ‘제2회 고향사랑기부대상’ 대상 수상 △공약이행평가 3년 연속 전국 최고 등급(SA) 획득 등을 주요 성과로 들었다.

또 연말 가시화를 앞둔 핵심 현안으로 ‘우주발사체 국가산업단지’ 국토교통부 산업단지계획 승인 고시와 ‘농어촌 기본소득 시범사업’ 선정, ‘고흥~광주 간 고속도로’의 제3차 고속도로 건설계획 반영, ‘고흥 우주선 철도’의 제5차 국가철도망 구축계획 반영, ‘제2우주센터’ 유치, ‘우주항공 복합도시 건설 특별법’ 국회 통과, ‘도양읍 도시가스 공급 배관 사업’ 공모 선정 등을 제시하며 행정 역량을 총동원할 방침이라고 설명했다.

2027년도 군정 운영의 7대 핵심 방향으로는 △우주·드론·스마트팜 3대 미래전략산업의 가시적 성과 창출 △3대 교통인프라 확충과 정주기반 개선 △신재생에너지 연금과 농어촌 기본소득을 통한 군민 소득 기반 강화 △관광객 1500만 시대 조기 실현과 문화·체육도시 위상 제고 △지역경제 활성화와 풍요로운 지역사회 조성 △전 세대가 안심하는 맞춤형 복지 실현 △군민 중심의 소통과 신뢰 행정 구현을 내세웠다.

이를 뒷받침할 고흥군의 내년 예산안은 올해 본예산보다 13.92% 증가한 1조 445억원 규모로 편성됐다. 역대 최대 규모로, 재정 운용의 효율성과 건전성을 유지하면서 지역경제 활성화와 미래 성장동력 확보에 중점을 둔 것이 특징이다.

공 군수는 “3대 미래전략산업과 3대 교통인프라 확충을 통해 고흥의 성장동력을 키우고 활력 넘치는 지역을 만들겠다”며 “내년에도 군민 누구도 소외되지 않는 군정을 펼쳐 ‘더 큰 고흥, 행복한 군민’의 목표를 향해 흔들림 없이 나아가겠다”고 말했다.

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