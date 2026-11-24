경북 영주시가 24일 지역 대표 특산물인 풍기인삼으로 만든 홍삼 8t의 홍콩 수출 기념 선적식을 열고 본격적인 해외시장 판로 확대에 나섰다.

24일 시에 따르면 수출 물량은 홍삼 뿌리삼과 홍삼 가공제품 등 총 8t 규모따. 풍기인삼의 우수한 품질을 해외 소비자에게 알리고 현지 시장에서 입지를 넓히는 계기가 될 것으로 시는 기대하고 있다.

풍기인삼. 영주시 제공

풍기인삼농협은 홍콩을 비롯한 여러 국가에 풍기인삼과 홍삼 가공제품을 수출하며 지역 인삼산업의 해외 진출을 이끌고 있다. 최근 수출실적은 2024년 41억원, 지난해 29억원, 올해 36억원으로 3년간 누적 수출액은 106억원에 달한다. 국내외 경기와 수출 여건의 변화 속에서도 지속적인 해외 판로 개척과 제품 경쟁력 강화를 통해 수출 기반을 다져 온 결과다.

시는 홍콩 수출을 계기로 홍삼 뿌리삼과 가공제품을 현지 시장에 함께 선보여 풍기인삼의 제품 경쟁력과 브랜드 인지도를 높이는 기회로 만든다. 여기에 풍기인삼을 비롯한 지역 농특산물이 해외시장에서 안정적인 판로를 확보할 수 있도록 수출기업과의 협력을 강화하고 시장 다변화와 수출 기반 확대를 지속적으로 지원한다는 계획을 세웠다.

황병직 영주시장은 “홍콩 수출은 풍기인삼의 우수한 품질과 경쟁력을 해외시장에 알리는 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 지역 수출기업과 긴밀히 협력해 안정적인 해외 판로를 확보하고 풍기인삼이 세계시장에서 더욱 경쟁력 있는 농특산물로 자리매김할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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