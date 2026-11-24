경북 예천군은 예천박물관이 소장한 ‘예천권씨 초간종택 옥피리(玉笛)’가 국가유산청 민속문화유산분과위원회의 지정 심의를 통과했다고 24일 밝혔다.

예천권씨 초간종택 옥피. 예천박물관 제공

예천권씨 초간종택 옥피리는 1466년 세조 12년 때 연복군 장말손이 함경도 야인 토벌의 공로로 왕에게 하사 받았다. 지공이 3개뿐이며 제작 연대가 확실한 국내에서 가장 오래된 옥피리이다. 이 옥피리는 장말손의 전언에 따라 맏사위 집을 거쳐 전승된 내력이 문헌으로 입증돼 조선 전기 자녀 균분 상속제도를 보여주는 귀중한 자료로 평가받았다.

예천박물관은 2021년 개관 이후 현재까지 총 19건의 국가유산 지정 성과를 거뒀다. 923점의 지정 문화유산을 보유한 국내 최다 보물 보유 공립박물관으로서 인정받고 있다.

이번 심의 통과는 2015년 9월 경상북도 유형문화재 지정을 신청한 지 11년 만에 거둔 결과다. 별도의 예산 투입 없이 담당 학예연구사가 직접 조사·연구를 거쳐 신청서를 작성했다. 국립경주박물관의 협조를 받아 비파괴분석 자료를 보완하는 등 유관기관과의 실무 협력을 통해 지정을 이끌어냈다.

예천박물관 관계자는 “11년간 학예연구사가 자체 조사와 자료 작성에 힘써 비예산으로 지정 성과를 거둬 뜻깊다”면서 “앞으로도 지역 문화유산의 가치를 발굴하고 보존하는 데 노력하겠다”고 말했다.

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