이른바 사무장 병원을 운영해 요양·의료급여를 챙긴 3명이 불구속 기소됐다.

대구지방공소청 김천지청 형사1부(부장검사 임지수)는 전날 특정경제범죄법위반 혐의로 병원 운영자 A씨와 직원 B씨를 불구속 기소했다고 24일 밝혔다. 또 이들에게 명의를 빌려준 의료인 C씨도 같은 혐의로 기소했다.

대구지방공소청 김천지청의 모습. 연합뉴스

공소청에 따르면 비의료인인 A씨 등은 2020년 9월부터 2023년 5월까지 실질적으로 병원 운영을 주도하며 160억원 상당의 요양·의료급여를 편취한 혐의를 받고 있다. C씨는 해당 기간에 환자 진료를 봤지만 병원에 대한 실질적인 운영은 비의료인인 A씨 등이 맡은 것으로 파악됐다.

공소청은 병원 공금 흐름을 분석하고 행정청 사실조회를 통한 병원 개설 관련 자료 확보, 병원장 조사 등으로 비의료인이 병원의 설립부터 운영을 주도했음을 확인한 뒤 불구속 기소했다.

또한 추징보전조치로 이들의 재산을 전부 동결했다. 집행 과정에서 일부 부동산에 대한 명의자 불일치로 가압류 등기가 각하된 부분에 대해서는 관련 법리에 따라 항고를 제기해 효력을 유지했다.

공소청 관계자는 “피고인들에게 범죄에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소유지에 만전을 기하겠다”며 “국민의 생명과 안전을 위협하는 사무장 병원 사건에 엄정 대응하겠다”고 말했다.

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