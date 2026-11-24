더불어민주당 박지원 의원은 24일 취임 100일을 맞은 김민석 대표에게 ‘100점 만점에 60점’이라는 성적표를 줬다.

5선 중진인 박 의원은 이날 오전 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 ‘100점 만점 중 점을 주시겠나’라는 질문에 “60점은 줘야 한다. 낙제는 안 시켜야 한다”며 이같이 말했다.

더불어민주당 박지원 의원. 연합뉴스

그는 “(취임) 100일 사이에 민주당이나 이재명 대통령의 지지도가 곤두박질했는데 그 원인이 어디에 있나. 민주당이 싸워서 그렇다”며 “오늘이 터닝 포인트, 심기일전의 계기가 돼 전화위복의 계기로 삼아야 한다”고 했다.

이어 “(100일) 기자회견을 해야 하는 것도 있겠지만 당 내분이 정리가 안 돼 조금 더 시간을 주면 잘할 것”이라며 “심기일전해서 다시 한 번 소위 정청래 전 대표와 소통해서 손을 잡고 나가야 한다. (현재 당내에서) 싸우니까 안 되는 것이다. 전현직 대표가 만나서 툭 터놓고 얘기해봐야 한다”고 강조했다.

전날 민주당 지도부가 최고위원회의에서 ‘신천지 집단 입당’과 관련해 공개 충돌한 것에 대해선 “신천지 가지고 최고위에서 난리를 피우니, 국민들에게 희망을 주고 이 대통령을 도와주는 게 아니라 민주당이 난리”라고 지적했다.

윤리심판원의 징계 처분을 앞둔 친청(친정청래)계 최민희 최고위원에 대해선 “밉다고, 잘못했다고 죽일 수는 없다. 함께 가야 한다”며 “단합하고 통합하는, 화합하는 그런 징계가 돼야 한다”고 주장했다.

친석(친김민석)계로 분류되는 박선원 최고위원이 친청계를 ‘친일 부역자’에 빗대 비판한 데 대해선 “친석계들이 얘기를 하니 그쪽에서 터졌는데, 제발 말조심해야 한다”고 꼬집었다.

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