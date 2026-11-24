인천 제물포구 화수부두는 1970년대까지 수도권 최대 새우젓 시장으로 번성했다. 하지만 상권 이동과 신도시 개발이 이어지면서 점차 쇠퇴의 길을 걸었다. 현재 침체된 원도심의 상징으로 남았다.

화수부두 일대가 인천 지역 제조·뿌리산업 경쟁력을 견인하는 핵심 거점으로 변화를 준비 중이다. 제물포구는 23일 크로캣하우스에서 ‘화수부두 일원 도시재생혁신지구 및 뿌리산업 활성화를 위한 다자간 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

협약은 핵심 거점시설인 첨단 인공지능(AI) 제조·뿌리융합 센터의 성공적인 조성 및 뿌리산업 첨단화를 위해 마련됐다. 시·구를 비롯해 인천테크노파크, 한국건설생활환경시험연구원, 한국화학융합시험연구원, 한국생산기술연구원, 인하대 제조혁신전문대학원, 재능대 등 모두 8곳이 참여했다.

각 기관은 센터 조성 뒤 보유한 전문역량을 결집해 기업지원 체계를 구축한다. 자치구는 행정·재정적 지원과 운영 관련 조례를 제정하게 된다. 대학은 현장 맞춤형 실무 기술인력까지 체계적인 인재 양성과 산학 공동 연구·실증사업에 나설 계획이다.

착공 전에는 구체적인 센터 운영과 협력 세부사항을 담은 별도의 실시협약 체결이 이뤄진다. 김찬진 제물포구청장은 “우리나라를 대표하는 산업지원기관 및 연구·인증기관, 지역 우수대학들과 뜻깊은 첫발을 내딛게 됐다”고 말했다.

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