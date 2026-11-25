지난 3일 서울 시내 대형서점에서 책을 고르고 있는 시민. 연합뉴스

한국에서 젊은 층을 중심으로 확산한 독서 문화 ‘텍스트힙’(텍스트와 힙하다를 합친 말)이 일본 출판계에도 영향을 미치고 있다.

한국식 독서 모임과 출판 굿즈가 일본에서 주목받고 한국 문학의 번역 출간과 관련 행사도 잇따르면서 양국 출판문화 교류가 확대되는 모습이다.

24일 아사히신문은 한국에서 책을 즐기는 새로운 방식이 일본 출판시장으로 확산하고 있다며 텍스트힙 열풍과 이에 따른 일본 출판계의 변화를 보도했다.

신문은 출판사와 독자를 연결하는 연회비 방식의 ‘북클럽’이 한국 젊은 층을 중심으로 확산하고 있다고 소개했다. 독서를 멋진 문화로 받아들이는 분위기가 형성되면서 출판사들도 독자들이 책을 다채롭게 즐길 수 있도록 다양한 프로그램과 상품을 선보이고 있다는 것이다.

실제 국내 출판사 민음사의 북클럽 회원은 2021년 4000명에서 올해 2만5000명으로 증가했다.

아사히신문은 한국 사회에서 진학과 취업을 둘러싼 경쟁이 치열한 가운데 책을 매개로 사람들과 연대하려는 움직임이 나타나고 있다고 분석했다.

일본 출판계가 주목하는 또 다른 분야는 한국 도서의 현지 출간이다.

일본 출판사 간키출판은 나태주 시인의 시집 ‘꽃을 보듯 너를 본다’ 일본어판을 출간해 15만부의 판매량을 기록했다. 비즈니스 서적을 주로 출간해 온 이 출판사는 최근 한국 도서를 잇달아 선보이며 관련 사업을 확대하고 있다.

지난 21~22일 도쿄의 서점 거리 진보초에서 열린 ‘K북 페스티벌’에도 부스를 마련했다. 다음 달부터는 일본 각지에서 한국 도서를 소개하는 기획전을 열 계획이다.

간키출판 관계자는 “한국에서 퍼지고 있는 텍스트힙을 일본에 맞게 번역해 퍼트리고 싶다”고 말했다.

간키출판의 K북 페스티벌 홈페이지. 간키출판 홈페이지 캡처

한국 특유의 출판 굿즈도 일본 출판계의 관심을 끌고 있다.

K북 페스티벌에서는 미니어처 책과 실제 책 표지를 활용한 메모장, 과일과 책을 모티브로 한 열쇠고리 등 다양한 상품이 소개됐다. 책을 읽는 경험을 소장하고 공유할 수 있는 상품으로 확장한 것이다.

일본 출판사들도 이러한 흐름에 주목해 관련 상품 개발에 나서고 있다. 가구야 북스는 최근 한국에서 열린 한일 작가 교류 행사에 참여해 한국의 출판문화를 접한 뒤 신간 표지를 모티브로 한 가방을 제작했다.

일본 출판계는 한국의 출판문화가 사회·정치적 현안에 적극적으로 반응하는 점에도 주목하고 있다.

출판사 편집자로 활동하는 사이토 노리타카 씨는 “한국의 출판계와 독자들은 페미니즘이나 비상계엄 같은 사회·정치적 움직임에 신속하고 강하게 반응한다”며 “이런 점이 일본 출판계에 공부가 된다”고 말했다.

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