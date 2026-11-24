안동의료재단 안동병원은 12월부터 권역장애인구강진료센터의 치과 진료시간을 평일 야간과 일요일까지 확대 운영한다고 24일 밝혔다.

매주 월요일부터 수요일까지 오후 6시부터 9시까지 야간진료를 실시한다. 매월 둘째·넷째 일요일에는 오전 8시30분부터 오후 5시까지 진료한다. 확대된 진료시간에는 장애 여부와 관계없이 누구나 진료받을 수 있다.

이미지=인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성.

안동병원은 정부의 장애인 보건의료 정책 방향에 발맞춰 장애친화 의료환경 조성과 지역주민의 의료이용 여건 개선을 추진하고 있다. 진료시간 확대는 이동의 제약과 보호자 동행 등으로 의료기관 이용에 어려움을 겪는 장애인은 물론 직장생활과 학업 등으로 평일 주간에 치과를 방문하기 어려운 지역주민의 진료 편의를 높이기 위해 마련했다.

안동병원은 치과 전문의 7명이 근무하며 일반 치과 진료와 구강악안면외과 전문 진료를 제공하고 있다. 권역외상센터와 연계한 구강악안면 외상 환자 치료도 시행한다. 지난 3월 보건복지부로부터 권역장애인구강진료센터로 지정받아 장애 유형과 환자 특성을 고려한 구강진료 서비스를 제공하고 있다.

강신홍 안동병원 이사장은 “장애 여부와 관계없이 누구나 필요한 의료서비스를 적기에 받을 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다”며 “지역 내 의료격차를 줄이고 의료이용 여건을 개선하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

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