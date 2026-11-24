겨울철 대표 방한복인 다운의 선택 기준이 달라지고 있다. 과거에는 두툼한 충전재와 풍성한 부피감이 보온성을 가늠하는 주요 기준이었다면, 최근에는 가벼운 무게와 활동성, 일상에서 활용하기 좋은 디자인 등을 함께 고려하는 추세다.

경량패딩. 뉴시스

24일 패션업계에 따르면 최근 겨울 아우터 시장에서는 무게 부담을 줄이면서도 충분한 보온성을 갖춘 제품이 주목받고 있다. 기온 변화와 라이프스타일의 다양화로 겨울 아우터의 활용 범위가 넓어지면서 실내외를 오가는 일상에서도 편안하게 착용할 수 있는 제품을 찾는 수요가 커진 영향이다. 업계는 초경량 원단과 기능성 충전재를 활용한 경량 다운부터 풍성한 볼륨감을 살리면서 착용 부담을 줄인 푸퍼 다운, 코트의 단정한 실루엣을 결합한 다운까지 제품군을 다양화하고 있다.

◆ 첨단 소재로 진화하는 경량 다운

경량 다운은 가을부터 겨울까지 폭넓게 활용할 수 있다는 점에서 실용적인 아우터로 주목받고 있다. 단독으로 입거나 한겨울에는 코트와 점퍼 안에 겹쳐 입는 등 기온에 따라 다양한 방식으로 활용할 수 있기 때문이다.

아웃도어 브랜드들은 초경량 원단과 체열 관리 기술 등을 적용해 무게 부담을 줄이면서 보온성을 높이는 데 주력하고 있다.

아이더는 그래핀 기반 열 관리 기술을 적용한 ‘그래티넘 라이트 다운’을 선보였다. 그래핀의 열 전달 및 확산 특성을 활용해 체열이 옷 안에서 고르게 순환하도록 설계한 것이 특징이다. 여성용 제품에는 7D 초경량 겉감을 적용해 무게 부담을 줄였으며, 머스코비 덕 다운 충전재로 보온성과 볼륨감을 확보했다.

블랙야크는 다이아몬드 형태의 특수 원사를 적용한 '다이아퓨즈 라이트 다운 재킷'을 출시했다. 일반 필라멘트 원단보다 내마모성을 2배 높인 소재를 사용해 내구성을 강화했다.

노스페이스는 10데니아 초경량 원단을 적용한 ‘써밋 마테호른 다운 재킷’을 선보였다. 구스 다운 충전재와 방풍·통기성을 갖춘 소재를 결합해 가벼우면서도 보온성과 활동성을 확보하는 데 초점을 맞췄다.

◆ 두툼한 푸퍼도 가볍게…보온성과 착용감 모두 잡는다

아이더 그래티넘 패딩. 아이더 제공

풍성한 실루엣을 강조한 헤비 다운도 무게와 활동성을 개선하는 방향으로 진화하고 있다. 강추위에 대응할 수 있는 보온성은 유지하면서 소재와 패턴을 개선해 착용 부담을 낮추는 방식이다.

아이더는 ‘그래티넘 후디드 푸퍼 구스 다운’에 프리미엄 구스 다운과 초경량 원단, 그래핀 기반 열 관리 기술을 적용했다. 인체공학적 입체 패턴을 통해 두툼한 푸퍼 디자인에서도 편안하게 움직일 수 있도록 했다.

K2는 발열 구스 다운 충전재와 특수 안감을 결합한 ‘에어로스피어’를 선보였다. 태양광을 흡수해 열로 전환하는 충전재와 열 손실을 줄이는 단열 소재를 적용해 보온성을 높였다.

네파는 대표 다운 제품인 ‘아르테’의 라인업을 확대했다. 구스 다운의 보온성에 코트 특유의 단정한 실루엣을 결합한 제품으로, 다운 특유의 부피감을 줄이고 코트핏을 정교하게 다듬었다. 소비자의 취향과 활용 목적에 따라 테크·럭스·아이콘·클래식 등 4개 라인으로 구성했다.

◆ 기능성 넘어 일상복으로…색상·실루엣도 다양화

겨울 아우터의 변화는 기능성에만 그치지 않는다. 일상복으로 활용하는 소비자가 늘면서 디자인과 색상도 다양해지고 있다. 기존에는 블랙과 네이비 등 기본 색상 중심으로 구성했다면 최근에는 밝은 베이지와 민트, 핑크 등 색상 선택지를 넓히고 퀼팅 패턴과 기장에도 변화를 주고 있다. 짧은 기장의 푸퍼부터 코트형 다운까지 소비자의 취향과 착용 상황에 맞춘 제품도 늘고 있다.

보온성을 최우선으로 고려하던 겨울 아우터 시장이 가벼움과 활동성, 디자인을 함께 따지는 방향으로 바뀌고 있는 셈이다.

업계 관계자는 “최근 겨울 다운은 단순히 두께와 충전량으로 보온성을 강조하는 데서 벗어나 소재와 구조의 혁신을 통해 가벼운 착용감과 활동성까지 균형 있게 갖추는 방향으로 진화하고 있다”고 말했다.

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